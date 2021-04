Covid-19. Activité partielle : quel dispositif en place après les nouvelles annonces ?

Accueil > Ailleurs > Economie > Covid-19. Activité partielle : quel dispositif en place après les (...)

Lors de sa dernière allocution, le Président de la République a annoncé la fermeture des établissements scolaires et des crèches. Dans le prolongement de ces annonces, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion rappelle que les taux de prise en charge de l’activité partielle, actuellement en vigueur, sont prolongés jusqu’au 30 avril 2021, notamment pour les salariés dans l’impossibilité de télétravailler et qui doivent garder leurs enfants.