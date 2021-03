Accueil > Provence > Economie > Adoptez votre arbre Pink Lady® près de chez vous

Jacques Chirac disait : « Mangez des pommes ». Jean Nougaillac, pomiculteur de l’Hérault (Lunel) pourrait dire : « adoptez un pommier ». Afin de faire découvrir aux amoureux de ce fruit, le parcours de vie et les étapes de production de la Pink Lady®, cet exploitant propose aux habitants de la région d’adopter un arbre, du 15 mars au 31 mars 2021. « Adopte un arbre » répond au souhait des consommateurs de mieux connaître l’origine des produits et d’aller à la rencontre des producteurs locaux.

La pomme Pink Lady ©Pink Lady®

La culture de la Pink Lady® est très particulière et demande un réel savoir-faire. Première à fleurir (fin mars-début avril) et dernière à être cueillie (fin octobre-début novembre), cette pomme est la variété qui possède le plus long cycle de vie sur l’arbre. Sa lente et délicate maturation nécessite un travail manuel intense et une attention toute particulière des pomiculteurs, engagés pour des vergers éco-responsables.

Mille emplois directs liés à la filière

Le bassin Sud-est est l’un des trois bassins de production en France. Sur ce territoire, 10 départements (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Rhône, Vaucluse) regroupent des vergers au plus près des consommateurs désireux de favoriser la production locale. Au niveau économique, plus de 1 000 emplois directs sont liés à la filière sur ce bassin de production.

Les différents bassins de culture de la Pink Lady® ©Pink Lady®

Pour Didier Crabos, Président de l’association Pink Lady® Europe, le secteur rattaché à ce fruit est très particulier : « Le modèle associatif de Pink Lady® fait toute sa force sur la base des valeurs que nous défendons au quotidien, celles du respect des Hommes, de la Terre et du Temps, nous produisons une pomme d’excellence, reconnaissable entre toutes et dont les qualités sont saluées par les consommateurs et les amoureux du goût ! » D’ailleurs, Pink Lady® Europe est une association de pomiculteurs et pomicultrices indépendants, passionnés par métier. Cette entité a été créée en 1997 en France et aujourd’hui la pomme Pink Lady® est leader sur le marché des pommes Premium en Europe. Les habitants de 29 départements de France peuvent consommer local de la fin octobre jusqu’à la mi-mai, en achetant une Pink Lady® française cultivée près de chez eux.

Venez cueillir les pommes sur votre arbre

Pour adopter un arbre, rien de plus simple, suivez les démarches en 3 étapes :

Rendez-vous dans un magasin Carrefour du 15 au 31 mars pour découvrir les packs Pink Lady® dédiés à l’opération, ou sur le site adopteunarbre-pinklady.fr jusqu’au 30 mai avec le code « JADOPTE ».

Recevez pendant 7 mois des nouvelles de votre arbre, du pomiculteur et de son verger : un kit de bienvenue contenant quelques surprises, des newsletters mensuelles retraçant le cycle de vie de l’arbre adopté, une photo de la pancarte à votre nom accrochée à votre arbre, etc.

Lorsque la période de la récolte approchera, fin octobre-début novembre, vous serez invité à vous rendre en verger pour cueillir vos pommes directement sur l’arbre, aux côtés de Jean Nougaillac. Une expérience immersive, en pleine nature, à vivre seul, entre amis ou en famille, pour plonger dans l’univers des pomiculteurs.

Mathieu SELLER