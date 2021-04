Aéroport Marseille Provence. Air Austral lance une série de vols entre Mayotte et Marseille du 17 juin au 12 septembre

Accueil > Provence > Economie > Aéroport Marseille Provence. Air Austral lance une série de vols entre (...)

© Air Austral

Ainsi la compagnie vient d’annoncer la mise en place d’une série de vols ponctuels directs entre Mayotte et Marseille à compter du mois de juin, et ce pour toute la période de vacances scolaires de juillet/août 2021. Deux rotations sont ainsi programmées chaque semaine sur la période de vacances entre le 17 juin 2021 et le 12 septembre 2021 au moyen de son Boeing 787-8, Dreamliner, chaque jeudi et dimanche : un vol UU947 Décollage de Dzaoudzi à 12h00, arrivée prévue à Marseille à 20h00 (L’appareil fera une escale technique à Nairobi) et un vol UU948 Décollage de Marseille à 21h40, arrivée prévue à Dzaoudzi 07h40.

Par la mise en place de ces vols, Air Austral diversifie encore son offre au départ de Mayotte et vient ainsi faciliter les déplacements de ses passagers mahorais, au regard des décisions gouvernementales prises pour faire face à la crise épidémique liée à la Covid19, tels que le couvre Feu, les restrictions des déplacements...

Les vols sont d’ores et déjà ouverts à la vente.

Après le lancement il y a déjà 5 ans de la ligne directe Dzaoudzi-Paris, opérée jusqu’à un vol quotidien depuis le 10 juin 2016, et désormais installée dans les habitudes de voyages de sa clientèle, c’est une une excellente nouvelle, très attendue que la compagnie annonce aujourd’hui. « Ces vols témoignent une nouvelle fois de l’engagement que fait preuve Air Austral depuis plus de 40 ans pour participer activement au désenclavement de Mayotte et à la promotion de la destination sur de nouvelles dessertes. »

La rédaction