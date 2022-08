Aéroport Marseille Provence. Le graffeur Tone réalise une fresque historique de l’aéroport devant les passager

Accueil > Culture > Expositions > Aéroport Marseille Provence. Le graffeur Tone réalise une fresque historique (...)

Pour son centenaire l’Aéroport Marseille Provence et la compagnie Air Transat ont invité l’artiste peintre Tone (Anthony Livet), à graffer sous les yeux des passagers, l’histoire de la plateforme.

Le graffeurTone à l’oeuvre pour la réalisation d’une fresque historique © AMP

La fresque sera réalisée sur 3 panneaux de 2 mètres par 3, aux abords du T2, 10 jours durant, à partir de ce vendredi, de 17 heures à 21 heures. Le résultat final sera dévoilé la veille du centenaire, le 21 octobre.

Pourquoi le choix de cet artiste ?

L’artiste peintre, né en 1976, est originaire de Calas. Il effectue des études d’architecture à Luminy à Marseille, puis se passionne pour le Street Art. Il part au Canada en 2007 où il vit désormais de sa passion, la peinture. Ses œuvres sont vendues dans plusieurs galeries d’art du pays notamment à Montréal et Ottawa.

« Il était donc logique de trouver un artiste qui soit à la fois de notre territoire et qui utilise aussi l’aéroport grâce à une de nos lignes, en l’occurrence celle de Montréal, long courrier, qui a repris cet été. Un détail aussi non négligeable : il connaît bien les différents architectes qui ont construit (ou sont en train de construire) pour avoir étudié leurs œuvres pendant ses études à Luminy », précise AMP.

La rédaction