Aéroport Marseille Provence. Une nouvelle ligne entre Marseille et Les Canaries avec la compagnie historique espagnole Binter

l’Embraer de la compagnie Binter est un avion nouvelle génération qui consomme moins, émet moins de CO2 et il est plus silencieux qu’un avion classique ©Binter

Deux trajets pour le prix d’un

La compagnie Binter qui opère 170 vols par jour entre les différentes îles de l’archipel offre la possibilité de réserver son billet pour Las Palmas avec une connexion sur une autre île sans coût supplémentaire. Les passagers pourront donc séjourner sur deux îles différentes de l’archipel en ne payant qu’un seul billet d’avion.

Binter, principale compagnie aérienne des Canaries depuis 32 ans

Binter est une compagnie aérienne espagnole créée en 1989 et basée sur les Îles Canaries. A ses origines, Binter concentrait ses opérations au sein de l’archipel des Canaries pour connecter toutes les îles dans le but de rendre un service public. Après l’internationalisation de ses trajets en 2005 vers l’Afrique et le Portugal, et les nombreux prix qui ont récompensé la qualité de ses services, la compagnie ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire avec ses nouvelles connexions françaises et italiennes.

Un avion plus propre et plus silencieux

Les passagers voyageront à bord d’un l’Embraer E195-E2 : un avion nouvelle génération qui bénéficie des dernières technologies en matière de consommation de kérosène et qui, par conséquent, émet moins de CO² et de polluants atmosphériques. C’est par ailleurs un avion extrêmement silencieux qui permet la réduction de 50% de l’empreinte sonore par rapport à un avion classique.

25 degrés toute l’année à 4 heures de Marseille

Les huit îles qui forment l’archipel des Canaries offrent un panel très élargi d’activités aux touristes qui s’y rendront : détente et farniente avec plages aux eaux d’un bleu turquoise, randonnées lunaires dans des paysages volcaniques et sports de glisse dans l’une des parties du globe la plus réputée pour ses spots de surf et de kite.