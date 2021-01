Aéroport Marseille Provence lance la dématérialisation des réservations parkings et services dans le wallet mobile

Accueil > Provence > Economie > Aéroport Marseille Provence lance la dématérialisation des réservations (...)

Accompagner le voyageur tout au long de son parcours

Près de 70% des achats en France commencent sur mobile ; l’aéroport permet désormais aux passagers de terminer ce parcours d’achat sur le mobile en proposant une démarche dématérialisée de bout en bout. Cette innovation représente un pas de plus vers la digitalisation et la personnalisation du parcours passager, qui permettra à terme d’accompagner le voyageur tout au long de son parcours. Avec l’ajout dans le wallet, c’est une série d’avantages qui s’offrent au passager :

• Plus de facilité pour retrouver ses titres d’accès sur son application wallet sans avoir à télécharger une nouvelle application ;

• le rappel des détails de sa réservation deux heures avant l’heure d’entrée dans le parking ;

• l’accès à l’itinéraire automatique via Waze ou Google Maps jusqu’au parking réservé ;

• la confirmation de son terminal de départ ;

• des offres privilèges exclusives dans les boutiques de l’aéroport ;

• des réductions pour de futurs achats sur AMP Store.

Chaque passager réalisant une réservation de parking, d’accès coupe-file ou au salon VIP sur le site marchand AMP Store pourra bénéficier de ce service, disponible dès ce mardi 12 janvier. Après avoir réservé, le passager pourra ajouter, dès la page de confirmation de sa commande, son titre d’accès à son application wallet grâce au bouton « Ajouter à mon mobile ». Son « pass » et les avantages associés seront alors immédiatement disponibles sur son application wallet.

