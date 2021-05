Africa Europa Farm investit dans la culture industrielle du riz et maïs au Togo

Accueil > Ailleurs > Afrique > Africa Europa Farm investit dans la culture industrielle du riz et maïs au (...)

Au Togo, la société française Africa Europa Farm (SAF) a annoncé vouloir investir 55M€ dans les six prochaines années pour développer les filières riz et maïs dans les préfectures de Bas-Mono et Lacs (Afagnan et Aklakou), est-il rapporté par l’officiel RepublicofTogo.