"Africa" de Plantu, René Guitton et Cartooning for peace : un recueil exceptionnel des plus grands dessins de presse africains

Avec Africa , Plantu, René Guitton et Cartooning for Peace proposent un recueil unique des plus grands dessins de presse africains, qui paraît dans le cadre de la saison Africa 2020. Texte de René Guitton, préface d’Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco.

« Dessine-moi la liberté »

« Africa » recueil unique des plus grands dessins de presse africains paraît ce mercredi 12 mai dans le cadre de la saison Africa 2020. Un livre événement qui réunit les plus grands dessinateurs et dessinatrices de presse issus de tous les horizons du continent africain et qui luttent dans leurs pays respectifs pour ce droit fondamental qu’est la liberté de la presse. Plantu et Cartooning for Peace ont réuni une sélection de leurs dessins les plus marquants, dont l’ensemble constitue un recueil unique. Une cinquantaine de caricaturistes dont Zapiro (Afrique du Sud), Gado (Kenya), Glez (Burkina Faso), Dilem (Algérie), Alaa Satir (Soudan), Sherif Arafa (Égypte), Zohoré (Côte d’Ivoire), ou encore Willis from Tunis (Tunisie) représentent une vingtaine de pays.

Le dessin constitue l’arme idéale pour écrire leur société et fustiger ses maux...

Certains ont commencé à exercer leur métier dans des conditions souvent difficiles. D’autres y sont venus au monde. Tous ont en commun d’avoir compris que le dessin constitue l’arme idéale pour écrire leur société et fustiger ses maux, et ce malgré les intimidations et, pour certains, les incarcérations, dont ils sont victimes. L’Afrique, c’est depuis toujours le pays de la palabre et du dialogue entre cousins de plaisanteries qui savent pousser très loin la raillerie et l’autocritique. Ces dessins forment les marqueurs de l’histoire contemporaine de l’Afrique. Mais ces artistes ne se privent pas pour décocher certaines de leurs flèches à l’échelle planétaire. Ils nous voient autant que nous les regardons, et leur vision de force, de pertinence et de

vérité, répond à un seul mot d’ordre qui se répète de planche à dessin en salle de rédaction : « Dessine-moi la liberté ».

La rédaction

« Africa » de Plantu, René Guitton et Cartooning for peace paru chez Calmann-Lévy - 154 pages - 18 euros. En librairie ce mercredi 12 mai 2021.