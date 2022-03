Africalink : Panayotis Liolios et Hicham El Merini succèdent à Yves Delafon

Accueil > Ailleurs > Afrique > Africalink : Panayotis Liolios et Hicham El Merini succèdent à Yves (...)

Africalink vient de tenir son assemblée générale au sein de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence. A cette occasion son président, le premier président de cette jeune structure, Yves Delafon a quitté son poste. Ces successeurs sont Panayotis Liolios, Commissaire aux comptes et expert-comptable, associé et directeur général d’Exco Omniconseils et gérant de A2A Conseil, et Hicham El Merini, chef d’entreprise, manager de SM2E, spécialiste de l’intelligence économique du traitement des datas et de la sécurisation des données.