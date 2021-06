Air Corsica au rendez-vous de la relance : les nouveautés de l’été 2021

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Air Corsica au rendez-vous de la relance : les nouveautés de l’été (...)

©aircorsica

Les personnes vaccinées peuvent désormais entrer en Corse sans avoir à effectuer de test PCR ou antigénique. Cette mesure, très attendue par de nombreux acteurs du tourisme insulaire, est considérée comme un élément-clé de la réussite de la saison qui commence. Elle facilite aussi la mobilité des nombreux clients insulaires d’Air Corsica qui peuvent désormais, s’ils sont vaccinés, voyager de nouveau librement vers le Continent sans avoir à effectuer de test avant leur retour. « Cette simplification des formalités, en lien avec le déploiement progressif du "pass sanitaire" auquel la compagnie a contribué, va dans le sens souhaité par la compagnie aérienne. »

Air Corsica s’apprête à assurer une activité aérienne équivalente à celle de l’été 2019

Les 12 appareils (Airbus et ATR) sont pleinement opérationnels et programmés sept

jours sur sept dès mi-juin afin d’offrir à la clientèle le plus grand choix de fréquences et de capacités. Aucun avion de la compagnie n’ayant été retiré de l’exploitation au cours de la crise sanitaire, Air Corsica s’apprête à assurer une activité aérienne équivalente à celle de l’été 2019, représentant une offre de près de 2 millions de sièges de juin à décembre 2021. Une importante campagne de promotion et de communication, réalisée en collaboration avec l’Agence du Tourisme de la Corse, a

été lancée sur les principaux marchés émetteurs afin de mettre en avant la qualité et la volumétrie de l’offre proposée par la compagnie.

Les douze lignes de service public qui relient toute l’année les quatre aéroports de l’île à ceux de Marseille, Nice et Paris-Orly n’ont jamais cessé de fonctionner au cours de l’hiver et du printemps, y compris lors des périodes de confinement. Elles se voient à présent complétées par la réouverture totale du réseau métropolitain composé de onze autres lignes, permanentes et saisonnières, à destination de Clermont-Ferrand, Dole, Lyon, Toulon et Toulouse. Ce programme est garanti et sera par conséquent assuré tout au long de l’été sans aucun délestage de capacité.

L’Europe redémarre avec de nouvelles liaisons

Air Corsica a repris le 12 juin les vols au départ de l’aéroport Bruxelles Charleroi : jusqu’à 14 liaisons hebdomadaires sont ainsi prévues entre la Belgique et la Corse pendant l’été. Une nouvelle ligne Bruxelles-Figari a été inaugurée en complément de celles déjà assurées les années précédentes depuis la capitale belge à destination d’Ajaccio, de Bastia et de Calvi. Une autre nouveauté à l’international : Air Corsica assure dès le 20 juin, chaque dimanche, les lignes Calvi-Salzbourg et Calvi-Vienne. Une occasion idéale pour les insulaires de se rendre en Autriche en moins de 90 minutes, pour un véritable dépaysement géographique et culturel. A partir de 102€ TTC l’aller simple, bagage de soute et frais de service inclus.

Par ailleurs, les Airbus A320neo d’Air Corsica, au rayon d’action accru, voleront cet été vers le Portugal (Porto) depuis Ajaccio et vers la Scandinavie (Copenhague et Göteborg) depuis Bastia, dans le cadre de vols affrétés en exclusivité par des agences de voyages et des tour-opérateurs.

Embauche de plus de 60 salariés saisonniers

L’activité partielle a pris fin le 17 mai pour tous les salariés d’Air Corsica basés en Corse et pour ceux des aéroports de Marseille et de Nice. Afin d’épauler ses effectifs composés de 700 collaborateurs permanents, tous mobilisés pour tenir le pari d’une saison estivale réussie, la société procède depuis plusieurs semaines à la sélection et à l’embauche d’une soixantaine de collaborateurs supplémentaires, principalement parmi le personnel navigant et les équipes d’assistance en escale, sur la base de contrats de travail saisonniers.

Reprise progressive du service a bord

Plusieurs fois saluée depuis le mois de mars 2020 par les autorités compétentes pour sa maîtrise de la situation sanitaire à bord de ses appareils et lors des opérations au sol, Air Corsica est heureuse d’annoncer la reprise du service de boissons dès le 22 juin sur l’ensemble des vols. Il s’agira dans un premier temps d’une offre simplifiée destinée à recréer un lien entre les personnels navigants et les clients, compte tenu des températures élevées lors des semaines à venir. L’offre proposée à bord pourra être étoffée en cours de saison, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Il est rappelé que le port du masque chirurgical demeure obligatoire dans les aérogares et à bord des avions.

Succès de la carte « Air Corsica Mea »

Lancée début mai dès la première étape du déconfinement, la nouvelle carte « Air Corsica Mea » rencontre un franc succès avec plusieurs centaines de nouvelles adhésions chaque semaine. Il est rappelé que ce produit, destiné aux clients qui utilisent fréquemment le réseau de la compagnie sans bénéficier du tarif résident, permet d’obtenir des réductions pouvant aller jusqu’à 40% du tarif hors taxes aller/retour, en fonction de la date d’achat. La carte 250€ pour les adultes et de 50€ pour les mineurs de moins de 18 ans, est valable pour un nombre illimité de voyages jusqu’au 31 mars 2022.

La rédaction