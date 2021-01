Aix-Marseille French Tech : 11 startups intègrent la phase -incubation- de French Tech Tremplin

Accueil > Aix Marseille > French Tech > Aix-Marseille French Tech : 11 startups intègrent la phase -incubation- (...)

(Photo archives Destimed/R.P.)

Lancé pour la première fois en janvier 2020 à Aix-Marseille, French Tech Tremplin entend ouvrir le sérail des entrepreneurs de la Tech à des profils plus diversifiés (étudiants boursiers, habitants de QPV, réfugiés…etc.). En plus d’un accompagnement d’un an au sein d’un incubateur partenaire, les projets sélectionnés accèdent à 30 000€ de financement et au réseau de la French Tech. « L’entrepreneuriat ne doit pas être réservé à une élite, et French Tech Tremplin est là pour le démontrer. Cette nouvelle étape du programme nous permet de créer une dynamique plus large en faveur de l’inclusion, auprès des start-up et des structures d’accompagnement », indique Jean-Baptiste Geissler, Directeur Général de la French Tech.

Les valeurs d’inclusion portées par Tremplin

Parmi les 11 lauréats, on retrouve Teeneo, Libi-works et Re-SenS, trois alumnis qui ont terminé le volet « Prépa » de Tremplin achevé en août dernier, et qui était composé exclusivement de porteurs de projet présentant une idée d’entreprise. La nouvelle promotion, qui correspond au volet « Incubation » de Tremplin, n’a été ouverte qu’aux start-up déjà immatriculées et qui attestent d’un stade de développement plus avancé. Le trio d’alumnis s’étaient distingués en raflant les trois premières places du concours de pitch qui avait couronné les 6 mois de formation intensive au sein des incubateurs des Premières Sud et Belle de Mai. En plus de ces derniers, de nouveaux incubateurs/accélérateurs partenaires sont venus renforcer les rangs des structures d’accompagnement qui opèrent le programme : le Carburateur, Marseille Innovation, l’Accélérateur M, The Great Village, Market Leader, Simplon, la Briqueterie, Kedge Business Nursery. Ces derniers ont été sélectionnées par la French Tech à l’issue d’un appel à candidatures destiné aux structures d’accompagnement se reconnaissant dans les valeurs d’inclusion portées par Tremplin. Les start-up ont été réparties au sein des incubateurs en fonction de leurs besoins et des spécificités de l’offre de ces derniers.