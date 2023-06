Aix-Marseille-Provence, Capitale européenne de l’innovation bien représentée au salon Viva Technology 2023

Accueil > Aix Marseille > Tech > Aix-Marseille-Provence, Capitale européenne de l’innovation bien représentée (...)



Jusqu’au 17 juin 2023, de nombreux regards seront tournés vers Viva Technology, le plus grand événement européen de la tech rassemblant plus de 1800 start-up venues de 146 pays. Ces dernières y présenteront leurs solutions et leurs technologies en matière de mobilité décarbonée, d’énergies renouvelables, ou encore de développement durable.

Une présence et plusieurs temps forts

La Métropole Aix-Marseille-Provence, désignée Capitale européenne de l’innovation 2023 par la Commission européenne, accompagne cette année 13 des 35 start-up qui composent la délégation de la Région Sud, pour présenter des projets en lien avec la GreenTech, l’IA et la cybersécurité.

Didier Parakian, vice-président de la Métropole délégué aux Fonds européens, aux Relations internationales, et Arnaud Mercier, conseiller métropolitain délégué à la Métropole numérique, à la Politique publique de la donnée, à l’Innovation, au parcours usager, seront présents jeudi 15 juin, tout l’après-midi, sur le salon Viva Technology. Puis, en fin de journée, un événement sera organisé au Perchoir, à Paris, avec notamment la présence de Jean-David Malo, directeur du Conseil européenne de l’innovation (EIC) et d’une partie de l’écosystème métropolitain en matière d’innovation ayant permis l’obtention du prix iCapital.

« Par notre présence, en tant que Capitale européenne de l’innovation, nous entendons prouver et démontrer notre volonté de valoriser notre écosystème riche et varié, et d’accompagner son développement sur le plan national et international. Cette filière d’excellence, porteuse d’emplois, est une de nos priorités renouvelées dans le cadre de notre nouvel Agenda du développement économique », a déclaré Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

« En recevant le prix iCapital, il y a quelques mois, l’Europe a reconnu tout le travail accompli par notre institution mais également le collectif que nous formons avec la Région et tout notre écosystème. Nous avons notamment pu compter sur la force de nos trois technopôles, de notre réseau de 10 pépinières et du tissu associatif, que nous soutenons financièrement, afin de garantir, chaque année, l’accompagnement de 400 start-up. Parmi toutes ces pépites innovantes, 13 ont été sélectionnées pour participer, performer et développer leur business à VivaTech cette année ! », ajoute Didier Parakian, vice-président de la Métropole délégué aux Fonds européens, aux Relations internationales.

La délégation de start-up de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Acwa Robotics : Développement de robots capables d’analyser et de cartographier un réseau d’eau potable, sans interrompre la distribution sur le réseau.

Alto Solutions : Technologie de production de chaleur visant à remplacer les énergies fossiles industrielles.

Biomechatronics : Solution de puits dépolluant l’air des centre urbains grâce aux microalgues et à la photosynthèse.

Deki : Algorithme d’optimisation de trajet pour les entreprises de transports décarbonés.

Entent : Valorisation d’électricité à basse température (60°-150°) initialement rejetées.

Hysilabs : Concept permettant de transporter et stocker l’hydrogène dans une pression et une température standard.

Prométhée : Application qui, grâce à des nano satellites, permet d’observer l’évolution de la trajectoire de la neutralité carbone.

Quantia : Solution de récupération de chaleur, sur l’eau de la douche, permettant de réduire la consommation d’énergie.

sakowin : Production d’hydrogène à coût réduit, neutre en CO2.

SP3H : Capteurs optiques miniaturisés, réduisant l’impact carbone des marchés du transport.

Sportall : Plateforme de streaming dédiée au sport.

Teedup : Application de sport, de recherche de coach ou partenaire de sport, grâce à la géolocalisation, la data…

Tuito : Solution de traitement de voix dans des environnements bruyants.