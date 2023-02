Aix-Marseille Provence. Collecte des sapins de Noël : 125 tonnes valorisées cette année

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-Marseille Provence. Collecte des sapins de Noël : 125 tonnes (...)

L’opération « Collecte des sapins de Noël », menée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, s’est achevée fin janvier. Cette démarche écoresponsable séduit de plus en plus d’habitants, comme en témoignent les bons chiffres enregistrés de 2023.

© David Girard /MAMP

Au total, sur l’ensemble du territoire métropolitain, 125 tonnes ont été collectées et valorisées, soit environ 41 700 sapins en tout. Cela représente une augmentation de 27% par rapport à l’année précédente (98 tonnes / 32 700 sapins).

« La Métropole donne, chaque année, une nouvelle vie aux sapins en les acheminant vers des plateformes de compostage pour, à terme, nourrir les sols. Cette initiative, qui optimise par ailleurs le travail de collecte, s’inscrit dans une démarche vertueuse d’économie circulaire », précise Roland Mouren, vice-président de la Métropole délégué à la Propreté, à la Prévention et valorisation des déchets. Il est à noter que, cette année, 379 sites de dépôts (enclos et déchèteries) étaient à la disposition des habitants aux quatre coins du territoire métropolitain, soit une hausse de 142 par rapport à l’an passé.