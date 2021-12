Aix-Marseille Provence. La Métropole offre le stationnement dans plusieurs villes les week-ends pour faciliter les achats de fin d’année

Accueil > Aix Marseille > Politique > Aix-Marseille Provence. La Métropole offre le stationnement dans plusieurs (...)



Alors que l’activité des centres-villes a été particulièrement impactée par l’épidémie de la Covid-19 au cours des derniers mois, la Métropole a décidé d’accompagner cette période de fêtes par une offre de gratuité du stationnement au sein des parkings métropolitains :

Deux heures de gratuité les samedis et dimanches 11, 12, 18 et 19 décembre 2021

dans les parkings de Marseille, Cassis, La Ciotat et Aubagne.

Gratuité de 10h à 19h les samedis et dimanches 11, 12, 18 et 19 décembre 2021

dans les parkings de Martigues et Istres.

Gratuité de 10h à 19h les samedis et dimanches 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre 2021 dans les parkings de Salon-de-Provence.

Pour accéder gratuitement aux parkings, il suffit aux automobilistes de prendre un ticket à l’entrée du parking et de le valider à la sortie.

Liste des parkings : ICI

Les parkings proposant deux heures de stationnement gratuit les 11, 12, 18 et 19 décembre

Aubagne

● Potiers - Parking Q Park, rue des Tuiliers.

● Marché - Parking Q Park, 17-41, avenue Gabriel Péri.

● Centre Ancien - Parking Q Park, 30, avenue Elzeard Rougier.

● Beaumond - Parking Q Park, 65, rue de la République.

● 8 Mai 1945 - Parking Q Park, 120, chemin de l’Isle des Marronniers.

Cassis

● Viguerie - Parking Effia, 14, avenue de la Viguerie.

● Mimosas - Parking Effia, 9 avenue Augustin Isnard.

● Daudet - Parking Effia, Avenue Alphonse Daudet.

● Madie - Parking Effia, 342-444 avenue du Revestel.

● Bestouan - Parking Effia, Avenue de l’Amiral Ganteaume.

● Parking de La Poste (ou parking du Marché), Rond-Point de la source.

La Ciotat

● Parking Vieux-Port, 17 boulevard André Bertolucci.

● Parking Centre, 14 boulevard Alphonse de Lamartine.

● Verdun - Parkings SAGS, Avenue Gallieul.

● Port de Plaisance - Parkings SAGS, Avenue du Président Wilson.

Marseille

● Castellane - Parking Indigo, 14bis avenue Jules Cantini, 13006.

● Charles de Gaulle - Parking Indigo, 22 place du Général Charles de Gaulle, 13001.

● Estienne d’Orves - Parking Q Park, Place aux Huiles, 13001.

● Monthyon - Parking Q Park, 31 rue Breteuil, 13007.

● République - Parking Indigo, 40 rue de la République, 13001.

● Jean Jaurès - Parking Indigo, 31 place Jean Jaurès, 13005.

● Vieux-Port-Fort Saint Jean Mucem - Parking Indigo, Esplanade J4, 13002.

● Phocéens - Parking Q Park, 12 rue Jean Marc Cathala, 13002.

● Hôtel de Ville - Parking Q Park, Place Jules Verne, 13002.

● Préfecture - Parking Indigo, 12 boulevard Paul Peytral, 13006.

● Baret-Saint-Ferréol - Parking Baret, Rue Armény, 13006.

● Parking Corderie - Parking Q Park, 35 boulevard de la Corderie, 13007.

● La Timone - Parking Q Park, 278 rue Saint-Pierre, 13005.

● Gambetta - Parking Q Park, 38 allée Léon Gambetta, 13001.

● Cours Julien - Parking Q Park, Cours Julien, 13006.

● Arvieux - Parking Q Park, Place de la Joliette, 13002.

● Espercieux - Parking Q Park, Rue des Docks, 13002.

● Palm Beach - P1, Promenade Georges Pompidou, 13008.

● David - P2, Promenade Georges Pompidou, 13008.

● Huveaune - P3, Avenue Pierre Mendès France, 13008.

● Véliplanchistes - P4, Avenue Pierre Mendès France, 13008.

● La Mer Restaurant - P5, Avenue Pierre Mendès France, 13008.

● Escale - P6, Avenue Pierre Mendès France, 13008.

● Vieille Chapelle - P7, Avenue Pierre Mendès France, 13008.

Les parkings qui proposent la gratuité de 10h à 19h les 11, 12, 18 et 19 décembre

Martigues

● Rayettes - Parking Semovim, Boulevard des Rayettes.

● Degut - Parking Semovim, Boulevard Lucien Degut.

Istres

● Parking Arnavaux, Chemin des Arnavaux.

● Parking Victor Hugo, Boulevard Victor Hugo.

● Parking Les Carmes, Rue P Charmet.

Les parkings qui proposent la gratuité de 10h à 19h les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre

Salon-de-Provence

● Parking L’Empéri, Cours Gimon.

● Parking Portail Coucou, Boulevard Lamartine.