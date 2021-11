Accueil > Aix Marseille > Economie > Aix-Marseille Provence : "Nos entrepreneurs ont du talent"

Les cérémonies de remise des Prix de l’Entrepreneur de l’Année EY et de Bold Woman Award France 2021 Veuve-Clicquot auront lieu le 16 novembre prochain à Paris. 4 entrepreneurs d’Aix-Marseille-Provence concourront pour obtenir ces récompenses nationales.

©EY Prix de l’Entrepreneur de l’Année

Récompensés pour la région Sud-Est dans le cadre du Prix Entrepreneur de l’Année EY, trois entrepreneurs représenteront le territoire à l’occasion de cette remise de prix nationale :

• Rodolphe Saadé, Président Directeur Général de CMA CGM (Marseille) dans la catégorie « Entrepreneur de l’année » du Prix Entrepreneur de l’année EY,

• Chloé Beron, Directrice et Co-fondatrice du Centre International des Arts en Mouvement (Aix-en-Provence) dans la catégorie « Engagement sociétal » du Prix Entrepreneur de l’année EY,

• Yehezkel Ben-Ari, fondateur et directeur général de Neurochlore (Marseille) pour le prix « Born Global », Prix Entrepreneur de l’année EY.

© Bold Woman Award France

Nathalie Hagege, est quant à elle finaliste pour le prix Bold Woman Award France 2021 Veuve-Clicquot.

« C’est une grande fierté pour notre territoire que ces quatre personnalités inspirantes représentent Aix-Marseille-Provence à l’occasion de ces remises de prix prestigieuses. Ce sont de formidables ambassadeurs et je tiens à les remercie de contribuer au rayonnement et à l’attractivité de notre métropole. C’est encore une fois la preuve des nombreux atouts de notre territoire et de son esprit d’entreprendre », se félicite Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

