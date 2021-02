Aix-Marseille Provence : devenir un hub incontournable des échanges entre l’Afrique et l’Europe

Accueil > Aix Marseille > Politique > Aix-Marseille Provence : devenir un hub incontournable des échanges (...)

Dans le cadre d’une étude de terrain intitulée « Hub Europe Afrique » commandée par la Métropole pour asseoir sa position de hub des échanges avec le continent africain, les principaux acteurs du territoire ont été sollicités - monde économique, institutionnel, de la formation, de l’innovation et de la culture - pour affiner une stratégie globale visant à multiplier les liens avec l’Afrique, créer des synergies, de la richesse partagée, des emplois et des innovations notamment. Plus de 60 acteurs ont été consultés depuis juin dernier - tels que la CCIAMP, l’AFD, l’IRD, l’AMU ou encore le GPMM - sur leurs attentes et leurs projets.

Martine Vassal : "Le territoire métropolitain détient tous les atouts pour devenir le hub entre l’Europe et l’Afrique" (Photo archives Destimed)

Premiers résultats : identification de priorités et de cibles

La volonté de travailler ensemble, dans une démarche collective et structurée, est partagée par tous les acteurs. Des priorités ont notamment été identifiées, portant sur : Quatre grands domaines d’activités et d’usages prioritaires pour l’Afrique : villes et développement durable ; santé, sport et bien-être ; industries, énergie et logistique ; industries créatives et culturelles ;

Trois domaines d’innovations stratégiques dans lesquels le territoire métropolitain est particulièrement performant et en capacité de co-innover avec des partenaires africains : la sécurité, le numérique et la low tech. Le futur hub Europe Afrique devra s’adresser à des porteurs de projets tels que les start-up, laboratoires de recherche, acteurs de la formation, PME, grands groupes et associations, et aider des entreprises africaines, locales, ou étrangères à expérimenter des solutions innovantes, développer des produits, former des équipes depuis Aix-Marseille-Provence et en lien avec des territoires cibles en Afrique et en Europe.

Provence Africa Connect : les objectifs de cette démarche globale

La Métropole Aix-Marseille-Provence propose ainsi de lancer une démarche globale et collective, baptisée Provence Africa Connect, et qui doit œuvrer au renforcement du hub. A terme, ses objectifs sont de :

1. Mettre en synergie les acteurs et les services existants ;

2. Aider tous les porteurs de projets liés à l’Afrique (start-up, entreprises, associations) à identifier des opportunités, monter des alliances avec l’Afrique, répondre à des appels d’offre, des marchés, des projets ;

3. Aider aux financements, qu’ils soient publics et privés, financement nationaux, européens et africains ;

4. Optimiser la participation à des événements structurants en lien avec l’Afrique comme le Forum Mondial de l’Eau à Dakar, en mars 2022 notamment ;

5. Augmenter l’attractivité du territoire à l’international et sa lisibilité dans son positionnement vers l’Afrique.

Devenir le hub entre l’Europe et l’Afrique

A l’occasion d’une réunion de restitution avec l’ensemble des partenaires qui s’est déroulée ce jour, Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a déclaré : « Le territoire métropolitain détient tous les atouts pour devenir le hub entre l’Europe et l’Afrique car il bénéficie d’une position géographique exceptionnelle, de liens historiques, économiques, culturels uniques et d’un écosystème dynamique à la fois tourné vers la Méditerranée et l’Europe. Les enjeux sont immenses en termes de richesses, de créations d’emplois et de développement économique. C’est la raison pour laquelle le partenariat avec l’Afrique a été inscrit comme prioritaire dans l’Agenda du développement économique métropolitain. Pour renforcer notre position de hub global Europe Afrique, il est nécessaire d’agir de manière collective, et c’est tout le but de cette démarche ambitieuse ». Une rencontre sur laquelle Destimed reviendra

La Rédaction