Aix-Marseille. Saison 2021/2022 - Pour Les Théâtres, ce sera « Ensemble et joyeux… »

Dominique Bluzet, entouré de son équipe, vient de lever le voile sur la programmation de la saison 2021/2022 des Théâtres. Au programme, 91 spectacles, 210 levers de rideaux, la fermeture du Gymnase à Marseille pour plusieurs années de travaux et des spectacles accueillis par l’Odéon et l’Opéra de Marseille. Présentation grand public sur le site et la chaîne Youtube des théâtres mardi 18 mai à 19 heures.

« Ensemble », c’est le credo de Dominique Bluzet pour la saison 2021/2022. (Photo Michel Egéa)

« On a rêvé, on s’est beaucoup parlé… » Pour Dominique Bluzet, l’année qui vient de s’écouler, si particulière, a été riche de créativité. « C’est loin d’être une année perdue, confiait le directeur des Théâtres en lançant sa conférence de presse.Il a fallu se réinventer. » A l’image du Festival de Pâques qui n’aurait pas survécu à une annulation pure et simple. Un défi technique, culturel et humain était à relever. Ce qui fut fait avec succès puisqu’un million et demi de spectateurs et auditeurs se sont retrouvés virtuellement pendant ce festival dont 160 000 pour les seize concerts de 20h30 proposés sur la plateforme numérique des théâtres. « Une audience nationale, mais aussi internationale qui nous a permis de transformer un contexte délicat en une promotion extraordinaire d’Aix-en-Provence et du Festival de Pâques. »

Fidélité et création

Au moment de présenter la prochaine saison, à l’instar de Woody Allen, Dominique Bluzet aurait pu dire « L’avenir est la seule chose qui m’intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années… » Cet avenir sera habité, à partir du mois de septembre, par une programmation pluridisciplinaire avec des créations mais aussi la reprise de 24 spectacles reportés cette saison. Théâtre, musique, danse, entre autres, sont au rendez-vous avec une furieuse envie de communion, de partage et d’ouverture. Fidèle à ses convictions, Dominique Bluzet l’est aussi (fidèle !) aux collaborations engagées avec les artistes comme Marie Vauzelle (création de « Nuit »), Josette Baiz (création de « Phoenix »), François Cervantes (création du « Cabaret des absents » qui fermera les portes du Gymnase en septembre) , Agnès Regolo (création de « La Dispute » de Marivaux), Philippe Car ou encore Les Estivants (création de « La Saga de Molière »).

Aller Vers l’autre

Aujourd’hui nous avançons sur ce chemin nouveau avec un enchantement émerveillé, écrit Dominique Bluzet. « Certes le Théâtre du Gymnase est fermé ; eh bien nous irons vers d’autres à travers l’opération Aller Vers rendue possible par l’appui du département. Nous serons présents dans les cafés, dans les églises, dans les collèges, dans des cours d’immeubles, dans des villages de Provence... Nous avions peur de perdre notre public, le Festival de Pâques numérique nous a prouvé qu’avec plus de 1,5 millions de spectateurs nous continuions à être présents dans le cœur de cette communauté merveilleuse que nous appelons nos spectateurs.

Nous avions peur que les artistes cessent de créer, eh bien ils seront présents encore plus que les autres années, à travers des formes différentes. De la tendresse d’un Eric Elmosnino à la fanfare de la 9e symphonie de Beethoven, de l’horreur du spectacle Horror à la grâce du Ballet National de Chine, du rire de Marina Rollmann en début de saison jusqu’au Festival de stand-up, un grand moment de rire de la fin de saison. Nous enjamberons ainsi toute une année dans la joie, dans la présence et la solidarité, dans des lieux si différents les uns des autres, que ce soit au Gymnase Hors les murs pour le spectacle de François Cervantes puis à l’Odéon, à l’Opéra, au Jeu de Paume, au Grand Théâtre de Provence, et dans tous ces endroits que nous visiterons. Nous serons ensemble.

La vie est belle... »

Présentation de la saison et nouveautés

En attendant une grande fête des retrouvailles en septembre, rendez-vous mardi 18 mai à 19 heures sur le site des Théâtres et la chaîne Youtube des théâtres pour une présentation de la nouvelle saison en live par Dominique Bluzet. Des nouveautés sont prévues pour cette saison. A commencer par la suppression des abonnements et la création d’une Carte Blanche. Cette carte, au prix de 25 € amortis dès le deuxième spectacle (en tarif A), donne droit à des tarifs très préférentiels et offre plus de liberté puisqu’il n’y a pas de minimum de spectacles imposés. 4 € du prix de la carte seront reversés au fonds de solidarité Assami pour financer des actions sociales et pédagogiques. Les tarifs sont simplifiés avec tarif unique à 10 € pour les enfants de moins de 18 ans et 15 € pour les bénéficiaires du tarif léger (-30 ans, demandeurs d’emploi et minima sociaux). Enfin, des représentations sont programmées à 11 heures.

Michel EGEA

Pratique. Pour les titulaires de la carte blanche, les réservations débuteront vendredi 21 mai par internet et samedi 22 mai sur place, par téléphone et par mail. Pour les spectacles à l’unité, les réservations débuteront à partir du vendredi 11 juin par internet et samedi 12 juin sur place. Plus d’infos : lestheatres.net