Aix-Marseille Université engagée dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme

La semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme valorise les engagements de l’ensemble des institutions et de leurs partenaires en faveur des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. A cette occasion Aix-Marseille Université (AMU) met en place plusieurs rendez-vous pour les étudiantes, les étudiants et le personnel.



Temps fort annuel de la mobilisation contre le racisme et l’antisémitisme, cette semaine nationale est l’occasion de donner une impulsion forte aux actions éducatives menées dans le champ de la prévention du racisme et de l’antisémitisme, de la défense et de la promotion des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la République.

Aix-Marseille Université rappelle son engagement pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme et s’associe à la mobilisation de la Dilcrah. Plusieurs événements sont prévus :

• Conférence de Mario Stasi : « Racisme et antisémitisme, des pensées aux actes : jusqu’où va la liberté d’expression ? » suivie d’un débat avec la salle, qui se tiendra le 22 mars entre 15h et 17h . Mario Stasi est invité en qualité de Président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), avocat depuis 1991, il exerce principalement à Paris mais détient également un cabinet à Aix-en-Provence et à Marseille. La conférence se tiendra Amphi Mistral - Faculté de Droit et de Science Politique - Schuman - Aix-en-Provence.

• La table ronde qui suit la conférence accueillera : Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier de Marseille, Benoît Porteu de la Morandière, Bâtonnier d’Aix-en-Provence, Jean-Baptiste Perrier, Professeur, Droit privé et sciences criminelles à Aix-Marseille, Université, Alain Chouraqui, directeur de recherche émérite au CNRS, Président de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éducation.

Cet événement est organisé par Anne Leborgne, Professeur en Droit privé et sciences criminelles et référente racisme antisémitisme d’Aix-Marseille Université avec le soutien de la Vice-Présidente Egalité Femmes Hommes et Lutte contre les Discriminations, Isabelle Régner.

En présentiel et en visioconférence : univ-amu.fr/table-ronde-amu

• Procès fictif « Le racisme ordinaire » : la 2e édition, organisée par le BDE de Droit, aura lieu à l’amphithéâtre David sur le site Schuman Droit du campus d’Aix-en-Provence le 23 mars de 10h à 20h.