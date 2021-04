Aix-Marseille Université : un million de pages en ligne pour la bibliothèque numérique patrimoniale

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-Marseille Université : un million de pages en ligne pour la (...)

En 2017, Aix-Marseille Université lançait sa bibliothèque numérique patrimoniale, Odyssée. Comprendre l’histoire, est la meilleur façon d’éviter les erreurs du futur ! En donnant librement accès, en ligne, à des milliers de documents rares, anciens, précieux ou étonnants, rarement dévoilés au public en raison de leur fragilité, AMU ouvrait alors une magnifique fenêtre sur le patrimoine du territoire et plus encore.

Odysée, la bibliothèque virtuelle d’AMU Capture d’écran

Minutieusement, les programmes de numérisation définis par les chercheurs et les bibliothécaires d’AMU ont permis d’alimenter la bibliothèque virtuelle, qui compte aujourd’hui plus d’un million de pages en ligne. Les férus d’histoire peuvent cliquer sans aucune modération sur de nombreux témoignages des siècles passés. D’ailleurs, le document le plus ancien date du du 14e siècle, sans compter qu’on peut y parcourir des pages plus contemporaines qui relatent l’histoire de l’université d’Aix-Marseille et ses relations avec le territoire.

Trente galeries thématiques, un million de documents

Les utilisateurs peuvent encore se perdre dans les trente galeries thématiques donnant accès à des documents de toutes disciplines et de toute nature : manuscrits, archives, monographies, journaux illustrés, dessins, gravures, affiches, planches, partitions, cartes... Sans compter que la croissance de la bibliothèque numérique patrimoniale est continue, soutenue par le rythme des projets de recherche. Selon les estimations, d’ici 2023, Odyssée devrait s’enrichir de 300 000 nouvelles pages supplémentaires.

Le plan du Lazaret ©Capture d’écran

Un trafic en hausse pendant la crise sanitaire

Comme un symbole, il est significatif que la millionième page ait été mise en ligne au cours du mois d’avril. Cela montre bien que, malgré la crise pandémique, les équipes d’Aix-Marseille Université (bibliothécaires titulaires mais aussi vacataires étudiants) n’ont jamais cessé de travailler à la numérisation et à la mise en ligne des documents. D’autre part, durant le confinement, la consultation d’Odyssée a été vraiment soutenue et à significativement augmenté.

Mathieu Seller