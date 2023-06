Aix-en-Provence. 17e Flâneries d’Art Contemporain dans les jardins à partir de ce samedi 17 juin à 14 heures

Accueil > Culture > Expositions > Aix-en-Provence. 17e Flâneries d’Art Contemporain dans les jardins à (...)

Le jazz en scène

Cette année le jazz est à l’honneur avec la venue de Thomas Leleu, l’un des plus grands tubistes mondiaux tout comme la musique classique et lyrique avec la soprano française Melody Louledjian. Vincent Beer Demander, mandoliniste et concertiste international et le vielliste Thierry Nouat se produiront aussi en concert

Sculpture, peinture, photographie

Côté arts plastiques il y en aura pour tous les goûts. En peinture et sculpture les artistes Ten, Claire Wolfstirn, Karen Farkas, Rach’mell, Louisa Rampon se répartiront dans les jardins tout comme les photographes William Adjété ou Vincent Breton

Des lectures de lettres

Enfin les comédiens et comédiennes, Laurence Boccolini, Antoine Coesens, Cerise Guy, Philippe Cariou feront des lectures de lettres de grands écrivains et compositeurs : Erik Satie, Karl Marx, Pauline Carton, Marcel Pagnol.

Les Flâneries d’art dans les jardins aixois : Samedi 17 juin de 14heures à 20heures – et ce Dimanche 18 juin de 11heures à 19heures. Accès libre.

Joël BARCY