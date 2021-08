Aix-en-Provence : 1ère finale officielle du championnat de France de breaking le 28 août

Accueil > Culture > Danse > Aix-en-Provence : 1ère finale officielle du championnat de France de (...)



Aix est officiellement la première ville de l’histoire à accueillir la finale officielle du championnat de France de breaking organisé par la Fédération Française de Danse (FFD). Si cette discipline de danse urbaine est riche de plus de 40 ans de pratique, elle n’a été intégrée au circuit de compétitions officiel français qu’en 2019 en devenant sport de haut niveau. À la fin de l’année 2020, le Comité International Olympique a intégré le breaking comme sport additionnel au programme des jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024.

Des « Battle » entre breakers

Le breaking décroche là une première reconnaissance en tant que discipline sportive autant qu’artistique, et devient la première danse olympique.

Elle met en lumière l’importance de détecter, sélectionner et préparer durant les trois prochaines années les danseurs (bboys et bgirls) qui constitueront l’équipe de France. C’est dire l’enjeu de la compétition aixoise. Au programme des « Battle » entre breakers, vainqueurs de qualifications organisées en région durant tout l’été par la FFD.

La rédaction