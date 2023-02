Aix-en-Provence. Décès de Jules Susini : L’hommage du Maire et du conseil municipal

Accueil > Aix Marseille > Politique > Aix-en-Provence. Décès de Jules Susini : L’hommage du Maire et du conseil (...)

En hommage à Jules Susini, élu à la mairie d’Aix-en-Provence pendant plus de 20 ans, les drapeaux de la Ville seront mis en berne. Le conseil municipal représenté par le Maire Sophie Joissains s’associe à la douleur de la famille.

Les drapeaux de l’Hôtel de ville d’Aix-en-Provence en berne © ville d’Aix

Décédé dans la nuit de samedi à dimanche, l’élu aura marqué la vie politique aixoise. Après avoir été élu au conseil municipal dans les années 80, il faudra attendre 2001 pour qu’il y siège à nouveau. C’est en 2001 qu’il prend place aux côtés de Maryse Joissains-Masini pour trois mandats. Jules Susini a toujours été fidèle à la Ville d’Aix-en-

Provence, aux côtés de Maryse puis ensuite, auprès de Sophie Joissains.

« Haute figure de la vie aixoise, il est le symbole d’une époque trépidante bouillonnante de la vie politique. Homme d’honneur pour qui une parole était une parole, ami fidèle à l’accent chantant, au caractère trempé et haut en couleurs, il va terriblement nous manquer. Nous sommes malheureux. Nos pensées et toute notre affection sont

tournées vers Vanina, sa fille chérie, son épouse et sa famille », témoigne Sophie Joissains à l’annonce du décès.