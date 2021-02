Aix-en-Provence. Face aux incertitudes liées à la situation sanitaire, le Festival de Pâques 2021 réduit sa voilure et devient 100% numérique

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Aix-en-Provence. Face aux incertitudes liées à la situation sanitaire, le (...)

Pour renouer avec la musique, du 27 mars au 11 avril prochains, Renaud Capuçon et Dominique Bluzet avaient composé un « festival flamboyant » comportant 28 concerts. Un coronavirus plus tard et quelques variants, certainement la mort dans l’âme, les deux hommes ont dû trouver une solution de repli…

Face à la crise sanitaire, Renaud Capuçon et Dominique Bluzet ont dû modifier l’édition 2021 du Festival de Pâques. (Photo Caroline Doutre)

« Pour le CIC, notre partenaire fondateur, pour les équipes du Festival de Pâques, pour les artistes ou encore pour le public, il n’était pas envisageable d’annuler à nouveau l’édition 2021 de ce Festival tant attendu », déclarent les directeurs artistique et exécutif qui annoncent : « Depuis le mois d’octobre, Les Théâtres sont fermés au public ; dans ce contexte instable et sans visibilité sur les mois à venir, nous avons décidé de maintenir le Festival de Pâques en l’adaptant à la situation. Nous nous sommes engagés dans une démarche innovante visant à proposer une édition du Festival de Pâques adaptée aux contraintes liées à la situation sanitaire. Ce sera une édition 100% numérique. Bien entendu, si la situation le permet nous serons très heureux de pouvoir accueillir du public. »

16 concerts en direct à 20h30

Du 27 mars au 11 avril, 16 concerts seront donc retransmis en direct. Pendant cette quinzaine un live sera proposé tous les soirs à 20h30 avec, via l’application Inlivewith, une expérience immersive au cœur du concert. Pour Dominique Bluzet, « Grâce à ce partenariat fort et innovant entre une grande entreprise privée, le CIC, et une structure culturelle, le Festival de Pâques, et grâce également au soutien de la Région Sud, tout devient possible. Ensemble, nous avons voulu témoigner de notre solidarité en ces moments si difficiles en offrant de la grande musique classique à tous. »

Le programme dévoilé le 9 mars

La retransmission de ces concerts sera entièrement gratuite, une participation libre sera proposée au public pour soutenir le Festival. Ainsi des retrouvailles avec les artistes les plus renommés, tels qu’Alexandre et Jean-Jacques Kantorow, l’Orchestre National de France, Joshua Bell, Raphaël Pichon, Lea Desandre, Les Siècles, François-Xavier Roth, Barbara Hannigan, Bertrand Chamayou, et tant d’autres, seront possibles. Rendez-vous donc le mardi 9 mars à 19 heures sur la chaîne Youtube du Festival de Pâques pour partager un avant-concert inédit avec Renaud Capuçon accompagné de Nicholas Angelich et Edgar Moreau. A cette occasion, le programme de cette édition 100% numérique sera dévoilé.

Concerts annulés

D’ores et déjà les concerts suivants sont annulés : SWR Sinfonieorchester - Budapest Festival Orchestra - Le Kid - Les Fables de La Fontaine - Requiem de Mozart - Gérard Caussé & Viktoria Postnikova - Jeanne au bûcher - Petite Messe solennelle - Orchestre de chambre de Lausanne - Karajan Akademie - Stephen Kovacevich - Filarmonica della Scala. Si vous êtes détenteurs de places pour ces concerts, vous recevrez, d’ici la fin du mois, un mail de la billetterie vous indiquant les différentes solutions de remboursement.

Michel EGEA