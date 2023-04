Aix-en-Provence-Gardanne-Marseille. Le Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage organise des manifestations ce 10 mai

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-en-Provence-Gardanne-Marseille. Le Collectif Paca pour la Mémoire de (...)

le Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage (CPPME) organise le 10 mai, à l’occasion de la Journée national des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition, des manifestations à Aix-en-Provence - Gardanne et Marseille.

C’est devant la mairie de Marseille que s’est tenue en 2022 la cérémonie de commémoration de la mémoire de l’esclavage (Photo archives Joël Barcy)

Le collectif Paca pour le Mémoire de l’Esclavage (CPPME), organisation qui regroupe des associations et des particuliers, est en charge avec les autorités de l’organisation des journées officielles du 10 mai journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions ; et depuis 2018 du 23 mai journée nationale en hommages aux victimes de l’esclavage. Le mois de mai est celui des Mémoires, notamment de cette histoire de la traite, de l’esclavage ainsi que de ses abolitions. La France ayant comme caractéristique d’avoir deux abolitions de l’esclavage : la première le 4 février 1794 , la seconde et dernière abolition le 27 avril 1848.

« La loi Taubira de 2001, reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité dans notre pays, instituant la date du 10 mai une journée nationale, cela depuis une vingtaine d’années pour commémorer la mémoire ces millions d’êtres humains dans les fers et l’enfer de l’esclavage », explique le (CPPME) qui indique que cette année le thème choisi sera celui de la « Transmission ».

« La cérémonie officielle de commémoration du 10 mai 2023 est débarrassée du protocole, cette année donnant une certaine liberté dans l’organisation de cette journée ». Au programme : dépôt de gerbes à 10 heures devant la Stèle Victor Schoelcher à Aix-en-Provence. Ensuite intervention dans un lycée à Gardanne ; l’après-midi à partir de 17 heures retour à Marseille à l’Hôtel de ville, espace Villeneuve Bargemon : projection de film, exposition, débat.