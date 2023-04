Aix-en-Provence. ’Graines d’art’ - Culture durable se tiendra ce mercredi 3 mai au parc Saint-Mitre

Accueil > Culture > Aix-en-Provence. ’Graines d’art’ - Culture durable se tiendra ce (...)

Pour cette 3e édition, ’Graines d’Art’ - Culture Durable se déplace au parc Saint-Mitre ce mercredi 3 mai 2023, pour accueillir les enfants et les parents dans un écrin de verdure pour découvrir à travers l’Art que « L’eau c’est la vie » et rappeler que c’est un élément indispensable à notre écosystème et au climat.



Cette nouvelle édition de « Graines d’art » culture durable, projet artistique et culturel participatif autour du développement durable se déplace cette année au Parc Saint-Mitre pour accueillir parents et enfants dans un écrin de verdure pour découvrir à travers l’Art que « l’Eau c’est la vie » et rappeler que c’est un élément indispensable à

notre écosystème et au climat. Des ateliers artistiques et scientifiques riches et diversifiés seront proposés aux enfants pour les sensibiliser sur le rôle de l’eau dans l’environnement.

Au programme :

11h : Du spectacle vivant, chant et musique « Bab et les Chats » au théâtre Nô.

12h : Un pique-nique en autonomie au parc.

Dès 13 h, plus d’une dizaine d’ateliers créatifs et artistiques animés par des professionnels raconteront l’histoire de l’Eau et son parcours à Aix-en-Provence :

Conte participatif sur la dispersion des graines au fil de l’eau.

L’eau dans tous ses états, « glisse toi dans la peau d’un scientifique ».

Découvrir les 1001 petites bêtes de l’eau.

Peinture ecol’eau.

Peinture à l’œuf : collective ou individuelle.

Collage de papiers de soie froissée : rêver sa vision de la mer.

Des astuces d’arrosage écolo.

L’eau vue par l’artiste David Hockney.

Du tissage inspiré du graphisme de David Hockney.

De la musique corporelle.

Du dessin (reflets, vagues selon les inspirations de chacun...).

Une maquette qui rappelle le récit de l’eau à Aix-en-Provence.

L’accès à l’eau potable : un enjeu mondial.

Un groupe de musique accompagnera tout au long de l’après-midi les ateliers.

Pour participer aux ateliers, il faut s’inscrire au Bureau Information Culture

bic@mairie-aixenprovence.fr

L’inauguration de cette 3e édition de « Graines d’Art » - Culture Durable

se tiendra le mercredi 3 mai 2023 à 11 heures au Parc Saint Mitre, en

présence de Sophie Joissains, Maire d’Aix-en-Provence