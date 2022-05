Aix-en-Provence. Grève dans les transports en commun : Sophie Joissains exhorte la métropole et Keolis à ’reprendre les négociations’

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-en-Provence. Grève dans les transports en commun : Sophie Joissains (...)

Une partie du personnel de Keolis est en grève sur Aix-en-Provence, occasionnant de fortes perturbations sur l’ensemble du réseau de transport en commun. Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, après avoir rencontré le personnel a écrit à la présidente de la métropole et au directeur général de Kéolis, elle évoque notamment un « environnement social très dégradé ».

Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence © Destimed/RP

Après avoir rencontré, à leur demande, le 10 mai, une dizaine de représentants du personnel du réseau de transports en commun, Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, s’adresse dans deux courriers à Martine Vassal, présidente de la métropole et au directeur général de Keolis.

Elle écrit notamment, évoquant sa rencontre avec le personnel : « Il est décrit un environnement social très dégradé caractérisé par un nombre de postes vacants importants, un taux d’absentéisme en augmentation, des situations de dégradation psychologique des salariés, des conditions de travail non conformes, avec entre autres, l’exemple des sanitaires pour les agents, en particulier pour le personnel féminin ». Elle note également qu’en cette période de négociation salariale : « Les représentants syndicaux m’ont informé de l’absence de dialogue sur le montant proposé mais aussi de la nécessité de distinguer l’attribution de primes (intéressement et performance) de cette revalorisation. Ils demandent l’intervention de la médecine du travail ».

Elle rappelle également que si « la communauté du Pays d’Aix n’existe plus en tant qu’entité juridique et que la ville d’Aix-en-Provence n’a plus aucun lien juridique avec les délégataires de transport, il n’en demeure pas moins que les usagers aixois se trouvent aujourd’hui en grande difficulté. »

Dans ce contexte le maire d’Aix exhorte la métropole et Keolis à « reprendre les

négociations », afin de sortir de cette crise préjudiciable à l’ensemble des Aixois. A Martine Vassal elle demande que : « que la Métropole contribue à ce dialogue social et que le service rendu aux Aixois puisse être de nouveau assuré ». Au directeur général de Kéolis elle propose « d’être une aide à la reprise du dialogue ».

