Aix-en-Provence. Jérémie Rhorer et Le Cercle de l’Harmonie : une résidence heureuse au Grand Théâtre de Provence

Brahms et Bruckner sont au programme du concert que dirigera, ce 24 novembre, Jérémie Rhorer au Grand Théâtre de Provence. Un concert qui marque trois années de résidence du directeur musical et de son ensemble « Le Cercle de l’Harmonie » à Aix-en-Provence et la sortie d’un nouveau CD consacré à Brahms chez NoMadMusic.

Jérémie Rhorer à la tête du Cercle de l’Harmonie, ensemble qu’il a fondé en 2005. (Photo Caroline Doutre)

« Il y a trois ans, Dominique Bluzet et moi-même sommes tombés d’accord pour mettre en place cette résidence au Grand Théâtre de Provence dès notre première réunion. Nous étions en osmose sur le projet et son potentiel de développement ; puis j’ai été séduit par la manière sensible dont Dominique Bluzet est lié à la musique. Cette sensibilité permettait d’accéder au sens et à la mise en place de programmations intéressantes et cohérentes. Ce que nous mettons en place désormais à Aix et sur le territoire, je ne pourrais pas le faire ailleurs. » Trois ans après la mise en place de cette résidence, Jérémie Rhorer ne peut que mettre en avant sa satisfaction. Et la séance réservée aux scolaires, la veille du concert grand public, n’est venue qu’illustrer l’intérêt de cette collaboration. « Je suis totalement en phase avec ce que faisait Bernstein en animant ses Young People concerts. Mais aujourd’hui c’est un peu plus difficile à mettre en place car les enfants sont plus sollicités. En fait, mon but c’est de faire en sorte que le jeune public reparte en ayant retenu deux ou trois points les plus sensibles possible qui leur donne l’envie de prolonger l’expérience. »

Donner des clés pour l’écoute

« Ces séances, poursuit le directeur musical, sont organisées pour la tranche d’âge des 8/10 ans. C’est beaucoup plus difficile de les mettre en place pour un public d’adolescents. Il y a trop de préjugés chez eux. Concrètement, nous débutons par l’interprétation d’un mouvement, nous poursuivons par la présentation des familles de l’orchestre avant d’aborder l’orchestration elle même. Le but étant de donner des clés pour l’écoute avant de terminer par l’interprétation de deux mouvements. » Un travail auquel participent volontiers les instrumentistes de l’orchestre qui, aux dires de leur directeur « s’investissent totalement ».

Retrouver Brahms

Brahms et Bruckner avec leurs symphonies en ut mineur n°1 pour le premier et n°2 pour le deuxième sont au programme de ce premier concert aixois de la saison (il y en aura un autre au début de l’année 2022). « Les deux symphonies ont été écrites la même année, confie Jérémie Rhorer. Et l’idée de les réunir dans un même concert m’a été glissée par le dramaturge de la Brucknerhaus de Linz afin de pouvoir mettre en évidence les orientations esthétiques particulières à chacun des compositeurs. » Le concert aixois marque aussi la sortie chez NoMadMusic d’un nouveau CD consacré à Brahms avec la Symphonie n°1 Op.68 et le Concerto pour violon Op.77 avec Stéphanie-Marie Degand en soliste. « Stéphanie est une compagne de route depuis le conservatoire. Notre collaboration s’est naturellement mise en place pour éclairer le répertoire des concertos en jouant des instruments historiques. Ce choix des œuvres de Brahms, je l’ai effectué parce que je voulais mettre en avant une interprétation qui puisse témoigner de la personnalité du compositeur. Ce CD a été soumis il y a quelques jours à une tribune de critiques de disques de la BBC et il a été qualifié de rafraîchissant. Ce qui colle parfaitement à l’esprit de notre travail. »

Michel EGEA

Concert au Grand Théâtre de Provence ce mercredi 24 novembre à 20 heures - Plus d’info et réservations lestheatres.net

