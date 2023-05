Aix-en-Provence-Marseille. La saison des Théâtres dévoilée - Un peu de lumière dans un monde de ténèbres…

Accueil > Culture > Théâtre > Aix-en-Provence-Marseille. La saison des Théâtres dévoilée - Un peu de lumière (...)

« Dans un monde où les ténèbres avancent, nous voulons apporter un peu de lumière… » On connaît la propension de Dominique Bluzet, le directeur des théâtres (Gymnase et Bernardines à Marseille, Grand Théâtre de Provence et Jeu de Paume à Aix-en-Provence) à effeuiller l’humour, parfois facile (il le reconnaît lui même !), au cours des shows éphémères que sont ses présentations de saison, tant devant la presse que devant le public. Mais ce dernier lundi, sur la scène du théâtre du Jeu de Paume, son propos était plus mesuré et très réaliste.

Pour la conférence de presse de présentation de la saison des Théâtres, Dominique Bluzet avait invité un partenaire et ami de longue date, Angelin Preljocaj et Kamel, le responsable de l’Après M. (Photo M.E.)

Au-delà d’un bilan largement positif (88% de taux de remplissage des salles, 130 000 spectateurs accueillis pendant la saison, 30 000 au festival de Pâques, une structure de production opérationnelle), c’est la question de la mission des théâtres qui était posée à nouveau après deux ou trois années de bouleversements traversées avec l’implication financière salvatrice des collectivités. « Nous sommes comme des maisons autour desquelles on a construit des villes », lance Dominique Bluzet en parlant des lieux culturels. Et lorsqu’on sait combien lui tient à cœur l’implication citoyenne de la culture en général et des structures qu’il dirige, en particulier, sur ce territoire, il n’y a aucune surprise à l’entendre définir, voire développer et affiner les missions évoquées plus haut.

Aller vers les publics

L’ambition est de ne pas se contenter d’être un simple « marchand » de spectacles au sens premier du terme. Dominique Bluet rappelle : « Nos missions sont multiples ; il faut amener des gens dans les salles, offrir des aventures artistiques, accompagner les jeunes compagnies, travailler la main dans la main avec les artistes, mais ce n’est tout. Il est nécessaire que des relations artistes/spectateurs se tissent en amont et il est primordial d’aller vers les publics, tous les publics, pour qu’ils viennent ensuite vers nous. Avec le département, nous avons mis en place une programmation justement nommée aller vers… C’est l’univers du spectacle qui se déplace dans les bars, sur les places, qui envahit pacifiquement les agoras, les lieux de vie qui ne demandent qu’à vivre en ville et dans les villages… Nous tissons aussi des liens plus renforcés avec certains de ces lieux, comme l’Après M, en concrétisant des projets communs dès cette année »

L’Après M : une structure « hétérotropique » de quartier selon les propres termes de Kamel son responsable, initialement restaurant solidaire implanté dans les locaux d’un ancien McDo dans le 14e arrondissement de Marseille appelée à accueillir du stand up, mais aussi des diners-spectacles, un cabaret comme autant de points de départ de plusieurs années de collaboration.

Ne pas oublier les enfants

Le directeur des Théâtres décrit encore « Puis il y a le festival en partage, autour du festival de Pâques à Aix-en-Provence, les actions qui sont possible de mener avec la fondation Asami auprès de publics qui ne peuvent se déplacer pour diverses raisons. Il y a aussi les enfants avec lesquels nous allons multiplier les échanges notamment en créant un festival dédié, qui leur fera découvrir le monde de l’orchestre, ou encore en faisant circuler un bus qui leur permettra de venir au spectacle… » Autant d’actions menées qui s’inscrivent dans un schéma pluriannuel. « Les années qui viennent sont capitales pour nous. Les besoins de la société sont parfois différents des choix politiques et nous voulons être utiles afin de répondre à ces besoins. Dans un monde où les ténèbres avancent, nous voulons apporter un peu de lumière ! »

74 spectacles, 238 levers de rideaux

« Lumière ! » : c’est le nom de baptême de la programmation 2022/2023 des Théâtres. A l’affiche de cette saison pluridisciplinaire réunissant danse, musique, théâtre et cirque 74 spectacles et 238 levers de rideaux sont prévus hors festival de Pâques, Nouveaux Horizons et programmation « Aller Vers » avec des créations, des spectacles qui tournent et d’autres qui sont coproduits. Impossible, ici, d’entrer dans l’exhaustivité des rendez-vous dont on peut prendre connaissance sur le site lestheatres.net.

Citons donc quelques coups de cœur piqués ça et là dans la brochure : le ballet national de l’Opéra pour ouvrir la saison, la Comédie Française avec « La Puce à l’oreille » de Feydeau, « L’avare » ou Molière travaillé par Jérôme Deschamps, l’intégrale des sonates pour piano et violon de Mozart par Renaud Capuçon et Kit Armstrong, « Les siècles » dirigés par François-Xavier Roth pour Beethoven, « Le Cercle de l’Harmonie » dirigé par Jérémie Rhorer, l’Orchestre National d’Avignon-Provence, Café Zimmermann pour un 100% Vivaldi, Thomas Leleu pour un « Born to groove symphonic » et la création d’Angelin Preljocaj qui chorégraphiera des moments musicaux extraits de partitions de Requiem célèbres ou moins célèbres une création présentée par Angelin Preljocaj lui-même comme « une mosaïque d’émotions de déchirements mais aussi de joie… » On l’a dit, une saison excitante qui sera donnée hors les murs du Gymnase à Marseille et au Théâtre des Bernardines et dans les deux théâtres aixois. A propos du Gymnase, signalons pour terminer qu’il y a quelques jours, la ville de Marseille a voté un budget de 16,5 millions d’euros pour réhabiliter la salle historique des rives de la Canebière… Un peu d’espoir avec la lumière !

Michel EGEA

La location débutera ce vendredi 26 mai sur lestheatres.net et le 27 mai sur place pour les cartes blanches et les cartes 18-30 ans. La vente des billets à l’unité débutera le 16 juin sur le site des théâtres puis le 17 juin sur place.