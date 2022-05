Aix-en-Provence-Marseille. Saison dévoilée ’en altitude’ pour Les Théâtres -Du bonheur à partager

Accueil > Culture > Théâtre > Aix-en-Provence-Marseille. Saison dévoilée ’en altitude’ pour Les (...)

Dominique Bluzet a présenté, lundi, la saison 22-23 des Théâtres – (Photo M.E.)

C’est une année particulière qui vient d’être vécue par Les Théâtres : « Il y a eu un début de saison difficile lié, notamment, aux effets de la pandémie. Il a fallu aussi nous habituer et, surtout, que le public s’habitue aux changements de lieux rendus nécessaires par la fermeture du Gymnase. C’était compliqué, avoue Dominique Bluzet. Puis, petit à petit, le public est revenu ; ainsi nous sommes passés d’une centaine de spectateurs pour Laetitia Casta à 700 personnes pour José Garcia en fin de saison. »

L’occasion pour le directeur des Théâtres de souligner l’excellente fréquentation du Festival de Pâques suivi par quelque 25 000 spectateurs. « Nous nous en tirons plutôt bien, poursuit-il, à l’heure où, dans d’autres villes, les situations sont plus lourdes, plus violentes. Mais les questions demeurent qui appellent des réponses : c’est quoi un théâtre ? C’est quoi demain ? Comment aller vers ceux qui ne viennent pas dans les salles ? » Sujets récurrents sur lesquels Dominique Bluzet n’a de cesse de travailler depuis quelques années déjà.

Et pour la saison 22-23, il enfonce le clou, poursuivant, entre autres, la programmation des spectacles de 11 heures qui permet au public ne voulant pas se déplacer le soir de profiter de rendez-vous culturels suivis, parfois, d’un moment convivial entre amis qui n’aurait pu être vécu la nuit venue. Ces actions d’ouverture et de partage sont développées avec l’appui de l’association Assami qui rassemble les mécènes, particuliers et entreprises ; les séniors, les jeunes, mais aussi les publics dits « empêchés », personnes hospitalisées, pensionnaires des maisons de retraite, prisonniers, peuvent bénéficier de ces actions.

Partager, c’est aussi « aller vers » avec une programmation qui, de juin à décembre, quitte les salles conventionnelles pour animer des lieux divers : églises, café, Ehpad, collèges et autres. « Aller vers, souligne Dominique Bluzet, c’est la poursuite d’un partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône qui nous permet de jouer cette année du côté d’Arles, d’Aix-en-Provence, de Marseille. » A l’instar du département, comme l’a souligné le directeur des Théâtres, les autres collectivités sont aussi mobilisées pour l’action culturelle avec le soutien de la ville de Marseille et de son maire Benoît Payan pour la rénovation et la renaissance du Gymnase, l’engagement de la ville d’Aix-en-Provence et de son maire Sophie Joissains aux côtés de artistes et de ceux qui font vivre la culture à travers une grande biennale ; il y a aussi la création et le financement, par la Région Sud, de l’Extrapôle, une plateforme de coproduction qui rassemble les institutions culturelles emblématiques de la région autour de grands projets. Des soutiens pour le moins bienvenus en ces temps perturbés…

Une saison de vie et de joie

Il serait fastidieux, ici, de présenter la saison 22-23 dans le détail. Laissons donc à Dominique Bluzet le soin de la présenter sommairement… « La saison 22-23 est construite comme une saison de vie et de joie. Albert Camus disait : " Il n’y pas

de honte à préférer le bonheur". C’est avec ce mantra dans la tête que nous avons rêvé la programmation des mois qui viennent afin que vous soyez heureux de retrouver le chemin. En ouverture de saison, vous assisterez à un grand moment hors du commun car nous accueillerons simultanément le ballet de l’Opéra National de Paris et la Comédie Française. C’est un événement inédit en France que Les Théâtres vous proposent en accueillant et vous offrant cette "République des arts en majesté" au même instant, sur un même territoire. »

Dominique Bluzet dévoile encore : « Nous retrouverons Jacques Weber et "Le Roi Lear", Dominique Blanc et Melody Gardot, Simon Abkarian et le Slava’s Snowshow, les circassiens de Baro d’evel et le Wiener Concert-Verein, Bérangère Krief et Philippe Decouflé, Niels Arestrup et Pierre Arditi. Nous créerons un spectacle avec Grégory Montel, cet acteur qui nous a fait tellement rire dans "Dix pour cent". Nous serons avec Jean-Louis Martinelli, pour un Molière en format court, car vous proposer des spectacles de moins d’une heure va devenir, chez nous, un credo. Joël Pommerat viendra aux Bernardines avec un spectacle où d’anciens détenus nous parlerons d’amour. »

« Côté musique, poursuit-il, nous accueillerons le pianiste Lucas Debargue, Julie Fuchs, François-Xavier Roth, Laurence Equilbey, Gautier et Renaud Capuçon et tant d’autres. Nous créerons aussi de la danse avec Michel Kelemenis ou Angelin Preljocaj. Le Festival Nouveaux Horizons fêtera sa troisième bougie, quel bonheur pour nous de rassembler pendant quelques jours des jeunes musiciens pour créer sous nos yeux de la musique d’aujourd’hui. » Propos directorial non exhaustif, l’intégralité de la saison étant à découvrir sur le site lestheatres.net.. Faites votre choix !

Michel EGEA