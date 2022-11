Aix-en-Provence. Medinsoft et Africalink reçoivent une délégation d’entrepreneurs algériens du numérique à thecamp

Accueil > Méditerranée > Echanges > Aix-en-Provence. Medinsoft et Africalink reçoivent une délégation (...)

Des enjeux considérables

Les entrepreneurs algériens ont rencontré à thecamp leurs homologues provençaux © DR

La présidente de Medinsoft, Stéphanie Ragut, Bachir Tadjeddine, président du GAAN et Panayotis Liolios co-président d’Africalink, se sont succédé pour affirmer l’importance de cette rencontre qui a été l’occasion de relier les 800 membres des trois associations au travers de conventions de partenariat.

Les enjeux sont considérables au regard des secteurs concernés et de l’importance de la relation entre nos territoires et Pays. Ils s’inscrivent dans la nouvelle et essentielle dynamique récemment affirmée, à Alger, par les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune.

Aix-Marseille et la Région Sud, par leur Histoire partagée, leurs proximités géographiques et culturelles avec l’Algérie, montrent une nouvelle fois, à cette occasion, leur vocation à être un carrefour naturel de la relation entre l’Europe et le continent africain. Cela étant confirmé par la tenue, le 29 novembre prochain à Marseille, de la 6e édition d’Emerging Valley où se retrouveront les acteurs les plus influents de l’industrie numérique et tech d’Europe et d’Afrique.

Les difficultés de circulation que connaissent les partenaires africains

Au-delà de l’engagement très positif des participants et de la réussite de l’événement, l’accueil de la mission a également rappelé les difficultés de circulation que connaissent les partenaires africains. Certains membres de la mission algérienne n’ont effet pu être présents pour… défaut de visa.

S’il y a, bien sûr, des raisons objectives et raisonnables à la non-délivrance de titre d’accès sur le territoire français, il est difficilement compréhensible, pour l’ensemble des entreprises françaises travaillant avec l’Afrique, d’être aussi régulièrement confrontés à des difficultés, voire à l’impossibilité de recevoir leurs partenaires. Cette situation, dans laquelle nous nous « tirons une balle dans le pied » et en contradiction évidente avec l’affirmation constante de l’importance de notre relation avec l’Afrique. Kevin Polizzi qui est à la tête de thecamp dit espérer que : « le politique suivra l’exemple de l’économique »

Yves DELAFON