Aix-en-Provence. Michel Bourdoncle : Anniversaires en récital ce vendredi 5 mai à 20h30

La programmation musicale classique a pris l’habitude de s’appuyer sur les anniversaires des grands compositeurs. Cette année par exemple, on honore les 150 ans de la naissance et les 80 ans de la disparition de Serge Rachmaninoff. Si cette pratique est devenue courante, il est beaucoup moins fréquent de voir des interprètes célébrer des décennies de carrière. Or ce sera le cas ce vendredi 5 mai à 20h30 au conservatoire d’Aix-en-Provence...

Michel Bourdoncle (Photo DR)

Le pianiste Michel Bourdoncle proposera un récital opulent retraçant tout à la fois ses 35 ans d’enseignement et ses 40 ans de concertiste international. Outre la qualité du programme et l’excellence de l’interprète, ce moment remettra en lumière le parcours exemplaire d’un pianiste dont l’art rayonne à longueur d’année tout autour du globe. L’intéressé n’en fait pas souvent état lui-même, mais on ne peut être qu’impressionné par le prestige des scènes mondiales sur lesquelles il se produit et par les orchestres de renom avec lesquels il joue régulièrement en concerto.

Ce concert à ne pas manquer préfigurera la toute proche saison estivale des « Nuits pianistiques d’Aix-en-Provence » dont Michel Bourdoncle est également le directeur artistique. Il y associe une académie internationale de stages d’été et un riche festival ouvert au grand public.

Philippe GUEIT

Au programme

Vendredi 5 mai à 20h30

Auditorium Campra du Conservatoire à rayonnement régional Darius Milhaud - 380, avenue Mozart - 13100 Aix-en-Provence

Récital de piano de Michel Bourdoncle : « Le monde en musique »

Trois Intermezzi op,118 | J. Brahms

Les muletiers devant le Christ de Livia | D. de Séverac

La Vallée d’Obermann | F. Liszt

La Rhapsodie in blue | G. Gershwin

Brouillards, Bruyères | C. Debussy

Yan quan san die | Anonyme chinois

Sonate n° 7 | S. Prokofiev

Tarif : plein 20€ - réduit 10€ (étudiant, sans emploi) - gratuit : moins de 15 ans -gratuit sur réservation, pour les élèves du Conservatoire :

saisonconservatoire@mairie-aixenpro...

Plus d’info et réservations : 06 83 23 31 59 - lesnuitspianistiques.fr