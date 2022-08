Aix-en-Provence : ’Musique dans la rue’ fête ses cinquante ans du 19 au 27 août

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Aix-en-Provence : ’Musique dans la rue’ fête ses cinquante (...)



Il y a 50 ans, deux visionnaires, Jean Le Lamer et Charles Nugues ont voulu faire descendre la musique dans la rue et ainsi naissait une manifestation rare, précieuse qui offre les charmes de la musique classique au plus grand nombre : "Musique dans la rue".

A cette occasion Musique dans la Rue retrouve ses racines avec des déambulations et des scènes ouvertes sur les places avec une programmation éclectique qui pourra permettre de savourer : concerts, récitals, fanfares, musiques du monde, classique, opéra, Jazz.

Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence souligne « Cinquante ans est un âge magnifique. Âge d’épanouissement et de maturité, âge d’énergie et de projets, âge de gourmandise et d’exigence joyeuse ». Pour l’édile : « Musique dans la Rue conjugue cinq vertus principales. D’abord un souci d’exigence artistique et musicale qui est une vertu aixoise, ce qui n’exclut pas, au contraire, la deuxième vertu d’être un moment festif et généreux, son caractère populaire étant un marqueur fort de cet événement. La gratuité est l’une des clés, l’énergie de ce festival mais aussi sa troisième vertu. La qualité, le talent, la jeunesse des musiciens, ainsi que l’infinie diversité des esthétiques déployées constituent aussi la quatrième vertu de "Musique dans la Rue", comme l’est une sorte d’évidence, à savoir le déploiement de ce festival dans l’espace public, garant de son ouverture à tous les publics, cinquième et essentielle vertu. L’exigence artistique, son caractère festif et populaire, sa gratuité, son souci d’accueillir de jeunes talents, son déploiement dans l’espace public, son souci d’ouverture aux publics les plus divers… ».

Au Programme

Vendredi 19 août

Parc Saint-Mitre Théâtre Nô

Soirée d’ouverture : Joulik - 20h

À la fois émouvante, mélancolique, espiègle, intimiste ou enjouée, cette folk-music résonne comme la promesse d’un chant universel.

Samedi 20 août

Cour lycée Sainte Catherine

Brahms : récital de chant / piano - 18h et 20h

L’Armée des Romantiques, Rémy Cardinale (Piano), Lucie Roche (Chant)

Schubertiade 19h et 21h

Michel Leduc (Piano), Alicia Abensour (Piano)

Cour des Poissons lycée Sacré Cœur

Quatuor Solveig - 18h et 20h

Augustin Marc (Violon), Louise Ragu (Violon), Nicolas Galasso (Alto), Théo Heyman (Violoncelle)

Héroïnes - récital de chant / piano - 19h

Convaincues que ce répertoire de compositrices méconnues mérite toutes les attentions, Manon Lamaison et Marine Blassel unissent leur passion pour faire rayonner ces extraordinaires pages de musique.

Duo ophrys : cor et harpe - 21h

Un duo qui permettra à l’un de faire découvrir de multiples facettes de son instrument cuivré, et à l’autre d’enrober ces notes perçantes d’un nuage de douces résonances : Yannick Maillet au cor et Nora Lamoureux à la harpe.

Place d’Albertas

Jarava sextet voyage au pays d’Orphée - 19h30, 20h30 et 21h30

Au croisement de la tradition et de la création, le Jarava Sextet, interprète une musique d’aujourd’hui à la recherche d’une émotion, d’un souffle magique qui nous traverse et nous rassemble.

Déambulations

Le syndicat du chrome

Départ 18h place du Général De Gaulle (La Rotonde)

Départ 18h30 cours Mirabeau (Roi René)

Départ 19h30 place de l’Hôtel de VilleDépart 20h place des Prêcheurs / Verdun

Dimanche 21 août

Cour lycée Sainte Catherine

En partenariat avec le Festival des Nuits Pianistiques

Récital de piano de 18h à 22h

Anamaria Beqaj à 18h, Sascha Morin à 19h, Olga Bodarenko à

20h, Mathis Catignol à 21h.

Cour des Poissons lycée Sacré-Cœur

Duo ophrys : cor et harpe - 18h

Un duo qui permettra à l’un de faire découvrir de multiples facettes de son instrument cuivré, et à l’autre d’enrober ces notes perçantes d’un nuage de douces résonances : Yannick Maillet au cor et Nora Lamoureux à la harpe.

Brahms : récital de chant / piano - 19h

L’Armée des Romantiques, Rémy Cardinale (Piano), Lucie Roche (Chant)

Trio Felicissimo - 20h

Trios de F. Mendelssohn et F. Poulenc par Frédéric Mouron (Clarinette),

Valentin Favre (Clarinette), Mélanie Bracale (Piano)

Quatuor Solveig - 21h

Quatuor de Grieg par Augustin Marc (Violon), Louise Ragu (Violon), Nicolas Galasso (Alto), Théo Heyman (Violoncelle)

Place d’Albertas

Jon & John trio - 19h30, 20h30 et 21h30

Jazz bien sûr, mais aussi soul, funk, musique actuelle et même classique… ces musiciens formidables nous invitent au voyage au travers des paysages souvent improvisés et méconnus.

Déambulations

Les rogers

Départ 18h place du Général De Gaulle (La Rotonde)

Départ 18h30 cours Mirabeau (Roi René)

Départ 19h30 place de l’Hôtel de Ville

Départ 20h place des Prêcheurs / Verdun

Lundi 22 août

Cour lycée Sainte Catherine

En partenariat avec le Festival des Nuits Pianistiques

Récital de piano de 18h et 20h

Clément Joguet à 18h, Thomas Jung à 19h, Ivan Romhein à 20h, Jan Jakub Zielenski à 21h.

Cour des Poissons lycée Sacré Cœur

Trio Felicissimo 18h et 20h

Trios de F. Mendelssohn et F. Poulenc. Frédéric Mouron (Clarinette), Valentin Favre (Clarinette), Mélanie Bracale (Piano).

Héroïnes - récital de chant / piano - 19h

Convaincues que ce répertoire de compositrices méconnues mérite toutes les attentions, Manon Lamaison et Marine Blassel unissent leur passion pour faire rayonner ces extraordinaires pages de musique.

Duo ophrys : cor et harpe - 21h

Un duo qui permettra à l’un de faire découvrir de multiples facettes de son instrument cuivré, et à l’autre d’enrober ces notes perçantes d’un nuage de douces résonances.

Place d’Albertas

La trova project - 19h30, 20h30 et 21h30

« Blues for dos Gardenias », la rencontre du blues et du boléro cubain. Sur des rythmes de mambos, de vieux boléros et de calypsos, Raphaël Lemonnier & La Trova Project livrent une partition revisitée de vieilles chansons cubaines appartenant à l’héritage de la Trova … en leur insufflant des couleurs blues des années 50.

Place Verdun

Bal sauvage... apprivoisé - 19h30 à 22h

Délicieuse soirée d’été avec un bal traditionnel (initiation et avancé) animé par Aix Baleti et le groupe Les Bisons Mécaniques. Ouvert à toutes et tous !

Mardi 23 août

Cour lycée Sainte Catherine

En partenariat avec le Festival des Nuits Pianistiques

Récital de piano de 18h à 22h

Titouan Joyeuse à 18h, Ulysse Escaravage à 19h, Aurore Belraouti à 20h, Marina-Carlota Capomaccio, Raphaël De Chaumaray à 21h pour un récital à quatre mains

Cour des Poissons lycée Sacré Cœur

Vivaldi : sonates et concerti da camera - 18h et 20h

Genre instrumental unique, les Concertos de chambre de Vivaldi allient

virtuosité et délicatesse, en profitant de la complémentarité des subtiles

couleurs de la flûte à bec, des hautbois, violon et basson baroque.

Schubertiade 19h

Michel Leduc (Piano), Alicia Abensour (Piano)

Héroïnes - récital de chant / piano - 21h

Convaincues que ce répertoire de compositrices méconnues mérite

toutes les attentions, Manon Lamaison et Marine Blassel unissent leur

passion pour faire rayonner ces extraordinaires pages de musique.

Place d’Albertas

Virago - 19h30, 20h30 et 21h30

Cinq musiciens s’accordent pour marcher en cadence sur des chemins oniriques inspirés de fables contemporaines et de chants immémoriaux.

Déambulations

Yellbows

Départ 18h - place du Général De Gaulle (La Rotonde)

Départ 18h30 - cours Mirabeau (Roi René)

Départ 19h30 - place de l’Hôtel de Ville

Départ 20h - place des Prêcheurs / Verdun

Mercredi 24 août

Cour lycée Sainte Catherine

En partenariat avec le Festival des Nuits Pianistiques

Récital de piano de 18h à 22h

Ava Lescure Bourdoncle à 18h, Juliette Nigoghossian à 19h, Yukie

Yokoyama à 20h, Solenne Perreto Ferra à 21h

Cour des Poissons lycée Sacré Cœur

Vivaldi : sonates et concerti da camera - 18h

Genre instrumental unique, les Concertos de chambre de Vivaldi allient virtuosité et délicatesse, en profitant de la complémentarité des subtiles couleurs de la flûte à bec, des hautbois, violon et bassonbaroque.

Ensemble Sextius - 19h et 21h

Le Concerto d’Ernest Chausson pour violon, piano et quatuor à cordes a été créé à Bruxelles en 1891, peu de temps avant la chute de bicyclette fatale au compositeur.

Trio polychrome - 20h

Trios de J. Françaix et F. Poulenc avec Adrien Avezard (piano),

Chloé Silvestri (hautbois) et Victor Cariou (basson)

Place d’Albertas

Kinship orchestra - 19h30, 20h30 et 21h30

Marmite sonore puissante et généreuse, où des mélodies patiemment marinées aux influences éclectiques viennent à la rencontre d’harmonies méticuleusement assaisonnées, le tout porté par des rythmiques frémissantes et passionnées.

Déambulations

Couche tard, happy powerful balkan folk music

Départ 18h - place du Général De Gaulle (La Rotonde)

Départ 18h30 - cours Mirabeau (Roi René)

Départ 19h30 - place de l’Hôtel de Ville

Départ 20h place des Prêcheurs / Verdun

Jeudi 25 août

Cour lycée Sainte Catherine

Duo hoza – chant/guitare - 18h et 20h

Le duo Hoza (Chani Bauza, chant et Pascal Hoyer, guitare à dix cordes) explore les liens entre l’Italie et l’Angleterre avec trois compositeurs de l’époque baroque.

Récital de piano - 19h

La magie des couleurs devient sonore sous la plume de Ravel, Debussy, De Falla, géniales transcriptions auditives de nos sensations interprétées par Patrick Zygmanowski au piano.

Trio aquae - 21h

M. Bruch, Sept pièces Op. 83 pour clarinette, violoncelle et piano. Amandine

Gleize (Clarinette), Rafaèl Arrighini (Violoncelle), Mélanie Bracale (Piano)

Cour des Poissons lycée Sacré Cœur

Trio polychrome - 18h et 20h

Trios de J. Françaix et F. Poulenc avec Adrien Avezard (piano), Chloé Silvestri (hautbois) et Victor Cariou (basson)

Ensemble Divisi 19h

Issu du Conservatoire Victoria de los Ángeles à Madrid, partenaire ERASMUS du Conservatoire Darius Milhaud. Miguel Prieto (violon), Inés Prieto (clarinette), Victoria Muñoz (violoncelle), et Daniel J. Doleschal (pianiste) nous feront découvrir des œuvres de G. Cassado, A. Arutunian et W. Rabl.

Ensemble Sextius - 21h

Le Concerto d’Ernest Chausson pour violon, piano et quatuor à cordes a été créé à Bruxelles en 1891, peu de temps avant la chute de bicyclette fatale au compositeur.

Place d’Albertas

Belzaïï - 19h30, 20h30 et 21h30

Belzaii tisse entre ces musiques une toile sonore d’une grande richesse mélodique et harmonique, invitant l’auditeur à voyager entre différents univers.

Vendredi 26 août

Cour lycée Sainte Catherine

Chopin, le mystérieux : récital de piano/chant - 18h et 20h

Lors de cette soirée littéraire et musicale, nous souhaitons présenter quelques morceaux de musique dans lesquels Chopin a peut être exprimé en musique son amour pour un ou des hommes.

Ensemble Divisi 19h et 21h

Issu du Conservatoire Victoria de los Ángeles à Madrid, partenaire ERASMUS du Conservatoire Darius Milhaud. Miguel Prieto (violon), Inés Prieto (clarinette), Victoria Muñoz (violoncelle), et Daniel J. Doleschal (pianiste) nous feront découvrir oeuvres de G. Cassado, A. Arutunian et W. Rabl.

Cour des Poissons lycée Sacré Cœur

Récital de piano - 18h et 20h

La magie des couleurs devient sonore sous la plume de Ravel, Debussy, De Falla, géniales transcriptions auditives de nos sensations interprétées par Patrick Zygmanowski au piano.

Trio Aquae - 19h et 21h

M. Bruch, Sept pièces Op. 83 pour clarinette, violoncelle et piano. Amandine Gleize (Clarinette), Rafaèl Arrighini (Violoncelle), Mélanie Bracale (Piano) Place d’Albertas

Belzaïï - 19h30, 20h30 et 21h30

Belzaii tisse entre ces musiques une toile sonore d’une grande richesse mélodique et harmonique, invitant l’auditeur à voyager entre différents univers.

Place d’Albertas

Orchestre du grand turc 19h30, 20h30 et 21h30

Chansons marrantes 1900 : Du Caf’ Conc’ au Swing, en passant par les Années Folles, sans oublier les grands succès plus récents.

Déambulations

No water please

Départ 18h - place du Général De Gaulle (La Rotonde)

Départ 18h30 - cours Mirabeau (Roi René)

Départ 19h30 - place de l’Hôtel de Ville

Départ 20h - place des Prêcheurs / Verdun

Samedi 27 août

Cours Mirabeau "Roi René"

Grande soirée de clôture

Concert symphonique : Rossini et Offenbach - 19h

Rossini, Offenbach, la voix cristalline et angélique de la soprano Manon Lamaison, le Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix : tous les ingrédients sont réunis pour un concert de musique festive et terriblement jubilatoire. Les ouvertures du Barbier de Séville, de Guillaume Tell, de La Péricole et la Belle Hélène, ponctuées d’airs inoubliables interprétés par Manon Lamaison, donneront à la célébration de cet anniversaire des 50 ans de Musique dans la Rue, un élan particulièrement bienvenu !

Luc Arbogast - 21h30

Luc Arbogast, accompagné de musiciens du conservatoire d’Aix-en-Provence propose une création originale pour célébrer la 50e édition en clôture du Festival « Musique dans la Rue ». Luc s’abandonne à la musique avec ferveur et aborde les textes anciens, traitant de la vie quotidienne ou de spiritualité avec une foi indiscutable. Il est très heureux et honoré de revenir cette année, de partager ce projet original qui fait écho à son projet artistique actuel : « Via Antika ».

