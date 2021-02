Accueil > Culture > Expositions > Aix-en-Provence - "Pharaon, Osiris et la momie" prolongent tout l’été au (...)

Le musée Granet modifie son calendrier estival en raison des conditions sanitaires et des incertitudes qui pèsent sur la programmation des musées, en prolongeant dès la réouverture du musée et jusqu’au 26 septembre 2021, la grande exposition "Pharaon, Osiris et la momie".