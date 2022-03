Aix-en-Provence : Pose de la première pierre de la tribune Sud stade Maurice David ce mercredi 16 mars

Accueil > Sports > Aix-en-Provence : Pose de la première pierre de la tribune Sud stade (...)

Le stade Maurice David sera bientôt doté d’une tribune Sud ©DR

Cette réalisation s’inscrit dans un projet global d’extension et de modernisation du complexe sportif qui accueille actuellement l’équipe professionnelle du club Provence Rugby, évoluant en Pro D2. À terme, l’équipement, dont la capacité d’accueil sera portée à 12 000 places assises environ, répondra aux critères du label stade de la Ligue Nationale de Rubgy.

Après la construction de la tribune Est en 2014, puis de la tribune Nord et son parvis en 2018, cette troisième phase d’aménagement prolongera la signature architecturale apportée à l’enceinte sportive. L’aménagement du parvis Sud représentera l’entrée secondaire, en lien direct avec le parking paysager attenant, et permettra de répartir les flux d’entrée et de sortie des spectateurs.

Les enjeux de ce projet global d’aménagement conduit par le Territoire du Pays d’Aix sont multiples : qualifier l’équipement sportif dans son rapport au quartier et à ses espaces publics ; valoriser l’identité du stade Maurice David et le rayonnement du club de rugby résident ; clarifier les accès au site et optimiser la gestion des flux à l’intérieur ; créer une enceinte homogène ; pérenniser l’investissement par un traitement de qualité des ouvrages et des espaces ; anticiper l’évolution des besoins et le potentiel de reconversion du site... La réalisation de la tribune Ouest constituera la quatrième et dernière étape du projet.

La rédaction

Stade Maurice David – 20 avenue Marcel Pagnol – 13 090 Aix-en-Provence