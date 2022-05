Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-en-Provence. Rencontre Nationale des "Villes amies des enfants" Unicef (...)

Les 5 axes du plan d’action Ville Amie des Enfants

1. Assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique publique locale favorisant et accompagnant son épanouissement,

2. Affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination et agir en faveur de l’égalité,

3. Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité,

4. Développer la participation et l’engagement de chaque enfant,

5. Nouer un partenariat avec l’Unicef France pour contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits de l’enfant en France et dans le monde.

La reconnaissance en tant que Ville amis des enfants par l’UNICEF est une vraie plus-value pour la Ville d’Aix

Elle permet :

• de fédérer les acteurs de la communauté éducative (structures associatives, municipales, élus, enseignants et parents) autour des actions portées dans ce cadre ;

• de disposer d’outils pédagogiques performants sur les temps périscolaire, extrascolaire et scolaire ;

• de bénéficier d’un réseau de ressources, de compétences et de partages d’expériences.

Une journée axée sur la thématique de l’éducation

Plus de 330 participants sont attendus pour cette rencontre annuelle du jeudi 2 juin dont l’objectif est de se réunir autour d’un but commun qui est « de réfléchir ensemble à la mise en œuvre des droits de l’enfant en France, dans chacun des territoires partenaires. » Cette journée célébrera également les 20 ans de l’initiative Ville amie des enfants. Conférences, ateliers et tables-rondes, etc. ponctueront ce temps d’échanges et permettront le partage de bonnes pratiques et d’expertises sur le thème de l’éducation : éducation formelle, informelle, développement de compétences, participation à la vie citoyenne, etc. L’objectif étant que chaque collectivité puisse offrir aux enfants un contexte social, culturel et éducatif respectueux de leurs besoins et attentif à leurs attentes spécifiques.

Au programme, plusieurs temps forts sont attendus, avec notamment les

interventions de Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence et de

Jean-Marie Dru, président de l’Unicef France ou encore, la conférence de clôture animée par François Taddei, Président du Learning Planet Institute.

264 Villes amies des enfants

Depuis deux décennies, l’Unicef France entretient et anime le partenariat Ville amie des enfants pour faire connaître et reconnaître les droits de l’enfant et les faire appliquer à tous les niveaux de la collectivité (élus, agents, acteurs éducatifs, familles, enfants et jeunes). Ses objectifs sont clairs :« Faire grandir les enfants dans des villes saines, sûres, connectées et inclusives, proposer des services pour toutes et tous sans aucune discrimination, permettre et favoriser le développement des enfants, favoriser la rencontre avec l’art et la culture ou encore proposer un aménagement urbain adapté pour la mobilité et le bien-être de tous. »

À ce jour, le réseau Ville amie des enfants réunit 264 collectivités. Plus de 50 sont encore en lice en 2022 pour finaliser les contours du réseau qui sera en place jusqu’à la fin du mandat 2020/2026.

« Ces vingt années passées à imaginer des solutions nouvelles, à mettre en commun nos expériences pour faire avancer les droits de l’enfant dans la ville montrent la force et le dynamisme du réseau Ville amie des enfants. Cette rencontre sera l’occasion de réaffirmer qu’’il faut continuer à unir nos forces et à faire preuve de la plus grande détermination pour permettre à tous les enfants et adolescents, et en particulier aux plus vulnérables d’entre eux, d’évoluer dans un contexte social, culturel, éducatif, respectueux de leurs besoins et attentes spécifiques », déclare Jean-Marie Dru, président de l’Unicef France.