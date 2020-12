Aix-en-Provence : Sécurisation et évacuation du secteur des rues Granet, Loubon et Puits Juif

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-en-Provence : Sécurisation et évacuation du secteur des rues Granet, (...)

L’incident s’est produit au numéro 23 de la rue Granet, ce lundi 28 décembre en fin d’après-midi. Alors que des travaux étaient en cours, le plancher s’est affaissé et une voûte a cédé. Les pompiers et la police se sont rapidement rendus sur place. Des fissures ont alors été constatées au niveau d’immeubles situés rue Loubon - à l’arrière de ce périmètre de bâti formé entre l’impasse Granet, la rue Granet, la rue du Puits Juif et la rue Loubon - imposant à la Ville de prendre des mesures d’urgences pour sécuriser la zone. Aucune victime n’est à signaler et les habitants ont été évacués dans le calme. Une soixantaine de personnes a été prise en charge par la mairie. 35 personnes ont été relogées à l’hôtel, avec l’appui de l’Umih (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie), les autres ayant pu se rendre chez des proches. Une solution transitoire, d’autant que le nombre d’occupants concernés devrait augmenter, certains d’entre eux étant probablement absents ou en vacances à cette période de l’année.

La ville d’Aix-en-Provence a saisi le tribunal administratif

La Ville a donc mobilisé le site de l’Ensosp (École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers) afin de tous les accueillir. Le Centre communal d’action sociale se charge actuellement de contacter l’ensemble des habitants pour les informer de la situation et les accompagner dans leurs démarches de relogement. Les nombreux commerçants de la rue Granet font aussi l’objet d’une communication spécifique. La commune saisit le tribunal administratif afin qu’un expert soit mandaté dans le cadre d’une procédure de péril. Il devrait rendre son rapport avant la fin de semaine et le cas échéant conclure à un péril et se positionner sur son périmètre. En attendant, la zone, sécurisée dès hier à l’aide de barrières et contrôlée par la police municipale, reste inaccessible. Le gaz et l’eau ont été coupés. Les habitants des rues concernées peuvent se faire connaître auprès du CCAS. Tél : 06 14 58 67 42.

