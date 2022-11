Aix-en-Provence. Visite d’une délégation du Togo sur le Technopôle de l’Arbois

Accueil > Ailleurs > Afrique > Aix-en-Provence. Visite d’une délégation du Togo sur le Technopôle de (...)

Une délégation du Togo accueillie auTechnopôle de l’Arbois ©AMP

L’objectif de cette rencontre est un échange sur les modes opératifs d’aménagement des territoires et l’établissement d’outils adaptés. « L’Afrique et la France doivent créer des liens profonds de coopération qui participeront au développement économique, à l’augmentation des compétences et à la fixation des populations », souligne le député Mohamed Laquila.

Didier Parakian, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence en charge des fonds européens et des Relations internationales déclare pour sa part « C’est un véritable plaisir de recevoir une délégation officielle venant du Togo, pays ambitieux qui souhaite s’affirmer comme un hub logistique et de services en déclinant de nombreux projets et réformes prioritaires. Dans cette perspective, le Technopôle de l’Arbois peut être un exemple sur certains plans ». Lors de cette visite, plusieurs start-up ont témoigné comme Tysilio et Tamba Labs, accompagnée par le Technopôle de l’Arbois et lauréate du concours Provence Africa Connect 2021, soulignant notamment l’efficacité de l’écosystème local.

La rédaction