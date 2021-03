Aix-en-Provence : Wi-pool lève 400 K€ pour accélérer son développement en France et à l’international

Accueil > Aix Marseille > Tech > Aix-en-Provence : Wi-pool lève 400 K€ pour accélérer son développement en (...)

Créé en 2018 à Aix-en-Provence par Antoine Debois-Frogé, Wi-pool se positionne sur le marché comme une société d’ingénierie qui a souhaité révolutionner le monde de la couverture de piscine en proposant des solutions de fonds mobiles connectées qui répondent aux attentes des propriétaires de piscines les plus exigeants. Design, sécurité, respect de l’environnement, conception et fabrication 100 % made in France de ces équipements sont autant de points clés qui composent son offre.

©Wi-pool

Fort de ces éléments, Wi-pool connaît une croissance soutenue de ses activités et souhaite passer une nouvelle étape en 2021 en accélérant ses ventes directes, B2B et international. « D’ores et déjà, nous sommes fiers d’annoncer un volume de commandes fermes de plus de 1,7 millions d’euros en 2020 avec un objectif de 2,5 millions d’euros en 2021 », explique Antoine Debois-Frogé, fondateur et CEO de Wi-pool. « Cette performance s’explique par l’innovation de notre offre brevetée, notre approche industrielle et l’intégration des prestations réalisées par nos équipes de conception et nos installateurs. »

Antoine Debois-Frogé, fondateur et CEO de Wi-pool ©DR

C’est dans ce contexte que Wi-pool annonce un tour de table de 400 000 euros réalisé auprès de deux family office pour accélérer fortement en 2021 et se positionner comme la référence incontournable sur le marché des couvertures de piscine haut de gamme. Cette opération structurante permettra notamment à l’entreprise de renforcer ses capacités R&D, de faire évoluer son bureau d’étude, de recruter de nouveaux talents et de lancer sa nouvelle stratégie commerciale et marketing en France comme à l’international.

Dominique GONOD