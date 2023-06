Accueil > Culture > Musique / Opéra > Aix-en-juin - Les prémices du Festival offertes à tous

L’Estonian Philharmonic Chamber Choir chantera sous les voûtes séculaires de l’abbaye de Silvacane le 23 juin. (Photo Kaupo Kikkas)

Si vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité du programme sur festival-aix.com, notre coup de cœur est consacré aux « Voix de Silvacane » les 23 et 24 juin. Trois concerts exceptionnels sont proposés sous les voûtes de l’abbaye, l’une des trois sœurs cisterciennes de Provence avec Sénanque et Le Thoronet, magnifique lieu de recueillement et d’écoute de la musique. Signalons que pour ces concerts, des navettes entre Aix-en-Provence et l’abbaye sont organisées sur réservations.

Le vendredi 23 juin, c’est le chœur de chambre du philharmonique estonien qui donnera des œuvres d’Arvo Pärt sous la direction de Tõnu Kaljuste. Le lieu devrait magnifier la musique a cappella du compositeur qui livre des partitions épurées mettant en exergue l’intimité du sacré. Ce concert inscrit dans la volonté du Festival de mettre en avant la musique de notre époque et la diversité de ses héritages (à 20 heures).

Poésie arabe et mélodies noires

Le samedi, c’est la poésie arabe soufie séculaire et celle, plus actuelle, de Mahmoud Darwich qui composeront le programme intitulé « Here and now ». Un parcours poétique pour créer des ponts musicaux entre les époques et les cultures dans l’amour du partage et de la transmission proposé par la harpiste Marie- Marguerite Cano accompagnant le chanteur et compositeur Walid Ben Selim (à 16 heures). Le soir, c’est le cloître de l’abbaye qui accueillera le récital du contre-ténor américain Reginald Mobley. Accompagné par Baptiste Trotignon au piano, il proposera un programme de spirituals et mélodies noires. Entre des partitions de Florence Price, compositrice afro-américaine moderne, de Henry Thacker Burleigh, compositeur, chanteur et arrangeur américain, des standards de jazz et des gospels, le duo explorera des pages musicales éclectiques (à 20 heures).

Michel EGEA

Plus d’info festival-aix.com