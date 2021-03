Ajaccio : inauguration de la première pépinière d’entreprises agricoles de Corse

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Ajaccio : inauguration de la première pépinière d’entreprises (...)

Inauguration de la première pépinière d’entreprise agricole de Corse ©Capa

C’est en grande pompe que la Communauté d’agglomération du pays ajaccien a inauguré la première pépinière d’entreprises agricoles de Corse, sur les hauteurs d’Ajaccio. Comme l’ensemble des structures du même nom, elle a pour but d’accompagner ses adhérents dans leur première phase de développement et leur permettre d’atteindre leur autonomie professionnelle, avec un peu plus de quiétude et un maximum de connaissances.

Deux hectares à la disposition de de quatre maraîchers

Cette première cuvée compte quatre maraîchers, qui vont avoir l’opportunité de cohabiter sur les deux hectares mis à la disposition de la Capa. Pendant un cycle de trois ans, ils pourront profiter des conseils d’experts, ainsi que du matériel nécessaire à leur expansion, ce dernier étant mis à leur disposition par une douzaine de partenaires du projet. Ainsi, la Chambre d’agriculture du Pumonte, le réseau national des espaces-test agricoles, Interbio Corse, l’association Calendula, le CPIE d’Aiacciu, l’établissement public local d’enseignement de formation professionnelle agricole, la mission locale, Petra patrimonia Corsica, le point d’accueil installation 2A, la coopérative d’activités et d’emploi A Prova, l’association Lustincore, la Safer Corse, la SPL M3E n’ont pas hésité à mettre la main à la poche pour assurer aux novices des structures de qualité optimale.

La difficultés de trouver des terres agricoles près d’Ajaccio

Ces derniers vont aller encore plus loin dans leur investissement, puisqu’ils interviendront sur bien d’autres aspects comme les techniques de maraîchage, la gestion administrative ou encore la comptabilité… Sans compter les terres cultivables disponibles sur le territoire du Pays ajaccien. Quasiment un miracle, quand on sait la difficulté d’accéder au foncier à Ajaccio, d’autant plus quand on est un agriculteur. Les terrains en question seront prêts à l’emploi, clôturés et alimentés en eau agricole. Pour l’agglomération cette mise à disposition est un acte fort qui montre tout l’engagement de la municipalité, sans compter les investissements qui suivront. Tout cela entre dans une volonté de valoriser les circuits courts, notamment avec un projet de légumerie à Mezana.

Toute la saveur des circuits-courts

Dans les colonnes de Corse-Matin, le premier vice-président de la Capa et maire de Peri, Xavier Lacombe, se félicite de ce projet qui aura mis près de deux à sortir de terre. « Nous sommes très fiers d’être les premiers en Corse à développer ce type de projet. Nous espérons que d’autres emboîteront le pas dans l’île pour développer ce genre d’initiatives », concède-t-il. Vivement les premiers fruits et légumes disponibles sur les étals du marché de la cité impériale, place Campinchi. Mais pas seulement, puisque dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation, dite « #EGalim », une partie des fruits et légumes, issus de cette agriculture biologique, viendront directement enrichir les menus des cantines scolaires. Il faudra donc attendre les mois de mai et juin, pour déguster ces produits 100% corses.

Ange Olmeta