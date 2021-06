Alain Chouraqui et Serge Klarsfeld réélus président et vice-président de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éducation

Accueil > Provence > Société > Alain Chouraqui et Serge Klarsfeld réélus président et vice-président de la (...)

L’historien Serge Klarsfeld réélu vice-président et Alain Chouraqui réélu président de la Fondation du Camp des Milles © Philippe Maillé

Alain Chouraqui, Directeur de recherche émérite au CNRS, a été réélu président de la Fondation, avec à ses côtés Serge Klarsfeld, vice-président, Philippe Joutard, ancien recteur, historien, secrétaire et Philippe Mossé, Directeur de Recherche émérite au CNRS comme trésorier.

Ces votes ont été acquis à l’unanimité du Conseil, composé de quatre ministères, de la Région Sud, de la Métropole Aix Marseille Provence et de la Ville d’Aix, ainsi que des principaux partenaires privés et associatifs de la Fondation (la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, le Mémorial de la Shoah, le CRIF, la SNCF et la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse), et de personnalités qualifiées.

La Fondation a poursuivi ses missions malgré la crise sanitaire

Alain Chouraqui a vivement remercié les membres du Conseil pour leur confiance encore une fois renouvelée. Le Rapport d’activité et le Rapport financier de l’année 2020 avaient été auparavant approuvés à l’unanimité par le Conseil d’Administration. Ils soulignent que la Fondation a poursuivi ses missions et adapté ses actions auprès de publics très divers (jeunes, scolaires ou non, magistrats, policiers, syndicalistes,...) dans des conditions très difficiles du fait de la crise sanitaire et avec une équipe motivée mais réduite, notamment durant les périodes de confinement.

Ont été ainsi rappelés, malgré cette situation, le maintien des commémorations durant 2020, l’ouverture prudente, partielle et progressive du Site-mémorial au public dès le 11 mai (premier grand établissement culturel à ouvrir dans la région), la reprise des activités de formations dans et hors les murs, un été « culturel et apprenant » ainsi que la mise en place d’actions nouvelles et adaptées à la situation comme la mise à disposition sur le web de nombreuses ressources pédagogiques culturelles et mémorielles.

Que ne se reproduise plus un passé terrible fait d’intolérances extrémistes et de violences barbares

« En travaillant sur toute la chaîne du savoir, depuis la recherche scientifique jusqu’aux outils d’éducation citoyenne, la Fondation du Camp des Milles est devenue depuis sa création un outil reconnu internationalement de recherche et d’éducation à la citoyenneté face au contexte national et international de montée des extrémismes et radicalisations, du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie. »

Aujourd’hui, après une nouvelle réouverture au public, les visiteurs et les jeunes en particulier reviennent nombreux au Site-mémorial. C’était bien le souhait des anciens résistants, internés et déportés à l’origine du projet de Site-mémorial, que d’aider à la réflexion de tous, pour que ne se reproduise plus un passé terrible fait d’intolérances extrémistes et de violences barbares nuisibles à tout le corps social.

La rédaction