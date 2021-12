Alerte. IPC/CRCM Marseille. Leucémies aiguës : la découverte d’une molécule ciblant le fer peut permettre de traiter les leucémies résistantes aux traitements conventionnels

Accueil > Ailleurs > Sciences > Alerte. IPC/CRCM Marseille. Leucémies aiguës : la découverte d’une (...)

Dans une étude publiée dans le journal Cancer Discovery, le Dr Sylvain Garciaz, Institut Paoli-Calmettes/CRCM de Marseille, et ses collègues du Peter MacCallum Cancer Centre à Melbourne et de l’Institut Curie, décrivent la stratégie thérapeutique qui permet, en diminuant la quantité de fer dans la mitochondrie, de traiter les leucémies résistantes aux traitements conventionnels.

Dr Sylvain Garciaz, Institut Paoli-Calmettes/CRCM de Marseille (Photo capture d’écran)

Les leucémies aigües myéloïdes (LAM) sont des cancers graves qui nécessitent des traitements lourds reposant sur la chimiothérapie et la greffe de cellules souches. Une nouvelle thérapeutique appelée venetoclax (Abbvie) a récemment modifié le paradigme de traitement des LAM. Cependant, les cellules leucémiques développent des résistances à ce traitement. Le ciblage de nouveaux mécanismes de mort cellulaire est une stratégie prometteuse pour contourner ces résistances. Raphael Rodriguez, chimiste à l’Institut Curie, a synthétisé une molécule nommée ironomycine qui cible le fer dans les cellules cancéreuses provoquant leur destruction.

« Nous avons étudié lors d’une collaboration avec l’équipe de Mark Dawson au Peter MacCallum Cancer Centre à Melbourne, l’ironomycine dans les LAM. Les résultats d’analyses génomiques utilisant la technologie CRISPR Cas-9 ont mis en avant que l’ironomycine induit un arrêt brutal de la respiration cellulaire et la mort de la cellule cancéreuse par un mécanisme nouveau, lié à la diminution de la quantité de fer dans la mitochondrie. De plus, l’ironomycine est très efficace pour éliminer les cellules leucémiques en association au venetoclax et reste très active in vitro chez les patients résistants à ce traitement », déclare Sylvain Garciaz.

Ces résultats précliniques sont importants car ils ouvrent la voie à l’utilisation de cette molécule ou de ses dérivés dans des études cliniques. Ils s’intègrent dans une démarche globale de recherche dans les LAM à l’IPC en partenariat avec les équipes de recherche du CRCM ayant permis la découverte de nouvelles molécules à potentiel thérapeutique. La recherche clinique de phase précoce dans les LAM est une priorité avec 12 médicaments innovants évaluées dans des essais cliniques actuellement à l’IPC.