Bouches-du-Rhône. Alerte vigilance Orange ’orages’ à partir de 2h du matin et vigilance Jaune ’pluie-inondation’ dès 3h dans la nuit de mardi à mercredi

(Photo Philippe Maillé)

Sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var, l’aggravation intervient par l’ouest en

deuxième partie de nuit de mardi à mercredi. Là aussi, ces orages peuvent être violents

avec fortes rafales de vent, grêle et fortes intensités pluvieuses de l’ordre de 80 mm en peu de temps. Sur ces départements une accalmie passagère intervient par l’ouest en cours de matinée avant une reprise des orages en cours d’après-midi.

Les conséquences possibles de la vigilance Orange orages sont :

De violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants sur

l’habitat léger et les installations provisoires,

Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement,

Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de

foudre non accompagnés de précipitations.

Devant les risques associés à ces alertes, le préfet des Bouches-du-Rhône rappelle les consignes de comportement :

Restez informés et à l’écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les

réseaux sociaux en suivant les comptes officiels,

Éloignez-vous des arbres et des cours d’eau,

Abritez-vous dans un bâtiment en dur,

Évitez de vous déplacer,

Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés,

Évitez d’utiliser votre téléphone et des appareils électriques,

Notez les numéros utiles : la mairie, le 112 ou le 18 (pompiers), le 15 (Samu) et le 17

(police / gendarmerie).

Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle à la prudence et demande une attention

particulière aux automobilistes et si vous pratiquez des activités sensibles à ces risques

météorologiques ou à proximité d’un rivage ou d’un cours d’eau.