Alexis Sanchez, un Chilien à l’OM

Pablo Longoria et Alexis Sanchez sur la pelouse de l’Orange Vélodrome (Photo G.D)

En 1969, ils étaient une trentaine de supporters à accueillir Josip Skoblar à l’aéroport de Marignane. En 1974, ils étaient plus nombreux pour l’arrivée de Paulo Cesar et Jairzinho, les champions du monde brésiliens. Mardi 9 août 2022, 1 000 « fadas » de l’OM ont souhaité la bienvenue à Alexis Sanchez avec des cris, des fumigènes et le drapeau chilien.

Face à la presse, celui qu’on surnomme « El Nino Maravilla » a expliqué pourquoi il a décidé de jouer en France. « Lucien Angoume, un coéquipier franco-camerounais de l’Inter Milan m’a parlé plusieurs fois de l’OM. J’ai réfléchi longtemps et je me suis dit, pourquoi pas ! » raconte Alexis Sanchez qui ajoute : « J’essaie de gagner des titres partout où je passe. C’est pour moi un défi et un objectif. »

19 trophées

Avec 143 sélections sous le maillot chilien, Alexis Sanchez a inscrit 48 buts pour son pays. Il a joué au Chili, en Italie, en Argentine, à Barcelone avec Pep Guardiola, à Arsenal, à Manchester United et à l’Inter Milan. Son palmarès compte 19 trophées. Il va découvrir la Ligue 1 avec le maillot de l’OM. Après plusieurs contacts et des négociations, Pablo Longoria, heureux d’avoir recruté Alexis Sanchez, souligne qu’« il faut donner de la crédibilité au projet de l’OM avec un grand joueur comme Alexis ».

Il reste maintenant à celui qui portera le numéro 70, à se mettre au diapason de ses coéquipiers afin de mettre en musique sous la baguette d’Igor Tudor, un football offensif de qualité fidèle à « Droit au but », la devise de l’OM.

Gilbert DULAC