‘Alice en vrac’ dépoussière le concept désuet des tournées en campagne

Alice vient au contact de ses clients et sillonne les routes de la vallée de la Blanche au volant de sa camionnette pour proposer des produits bios et locaux.

Dans son joli fourgon jaune, Alice sillonne le territoire Blanche-Serre-Ponçon plein de produits bio et locaux. ©GM

Aller dans les hameaux les plus reculés au-devant de ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour leur proposer des produits bio et locaux, c’est le défi que s’est lancé la jeune Alice en créant « Alice en vrac ». Du vrac, mais pas que ! Dans son joli fourgon jaune, qui sillonne les chemins de campagne depuis quelques jours, Alice propose en effet de nombreux produits en vrac pour limiter les emballages et le plastique, mais également des produits déjà emballés quand il est impossible de faire autrement, terrines de pâté, jus de fruits ou bocaux de confiture notamment.

Une façon de remettre au goût du jour le concept délicieusement désuet des tournées en campagne en mode écologique, car le fourgon magasin d’Alice, c’est un peu la caverne d’Ali Baba en version respect de l’environnement. « Je cherche avant tout à réduire les déchets et à limiter le gaspillage, des emballages comme des produits : avec le vrac, chacun peut prendre la quantité qu’il veut et pas plus que ce dont il a besoin », explique-t-elle.

Un service complet qui va à la rencontre des gens

Le commerce ambulant, c’est pour aller à la rencontre des gens, et les produits bios et locaux, c’est par conviction. La priorité est donnée aux produits de pays : farine, pâtes, confiture, infusions, biscuits, confitures variées (sureau, aubépine, églantine), terrines de toutes sortes (gibier, génépi, morilles), jus de fruits (pomme, poire), saucissons... Les noix de pécan ou du Brésil, les dattes, le riz, les mélanges apéritif, le quinoa viennent de plus loin mais sont bio, de même que les produits d’entretien (lessive, assouplissant, détachant, liquide vaisselle, copeaux de savon de Marseille, cristaux de soude, gel toilettes, bicarbonate) et les produits cosmétiques (gel douche, shampooing, savon mains)...

Sur commande, Alice peut également livrer du pain et des produits de première nécessité tels papier-toilette, mouchoirs, dentifrice, etc. Bref, un service très complet, des astuces telle une vitrine dans laquelle sont présentés tous les échantillons des produits disponibles, et le sourire en prime.

Pour retrouver Alice : Mardi et vendredi matin sur le marché de Seyne, mardi après- midi 15 h à Verdaches, 16 h à Barles, 17h à Auzet, mercredi à Prads et dans la Vallée de la Haute-Bléone, jeudi matin à Selonnet et à Villaudemard, jeudi après-midi au Jas de Malivert, vendredi après-midi sur le marché de Mallemoisson, samedi matin sur le marché de Le Vernet et samedi après-midi en bordure du CD900 au Moulin, dimanche matin en saison sur le marché de Montclar et l’après-midi à Le Lauzet-Ubaye. Pour commander : 06 69 46 90 16 ou aliceenvrac04@gmail.com-Pensez à venir avec vos boîtes, sachets et contenants, même si Alice peut vous dépanner !