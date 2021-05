Alpes-Maritimes : Lancement de l’Appel à Projets Green Deal 2021

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Alpes-Maritimes : Lancement de l’Appel à Projets Green Deal (...)

A travers l’appel à projets Green Deal, le département des Alpes-Maritimes souhaite accompagner les communes et associations dans leurs projets innovants cherchant à modifier durablement les habitudes et comportements des maralpins et apporter des solutions concrètes de résilience territoriale face au dérèglement climatique.



Trois axes ont été clairement définis :

• transition énergétique

• économie circulaire et résilience des territoires

• éco-responsabilité et préservation de la nature

A travers ce dispositif, le département souhaite soutenir les associations régulièrement déclarées et dont le projet implique tout ou partie du territoire départemental, les communes des Alpes-Maritimes. Il est à noter que les villes centres des 5 Établissements Publics de Coopération Intercommunale urbains, dont les grands projets d’investissements sont aidés par le Département à travers les contrats de territoire pluriannuels (Grasse, Cannes, Antibes, Nice et Menton), ne font sont pas pris en compte.

Généraliser et diffuser les bonnes pratiques éco-responsables

Charles-Ange Ginésy, président du département, rappelle que Green Deal est une des priorité de sa mandature : « Dès mon élection à la tête du Conseil départemental, j’ai souhaité impulser deux grandes politiques qui, à mon sens, représentent l’avenir de nos territoires et de nos populations : le Smart Deal et le Green Deal. Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer le lancement du 1er Appel à Projets Green Deal qui s’adresse aux communes de notre territoire et à l’ensemble des associations maralpines. Celui-ci prévoit de consacrer 1,4 million d’euros à la réalisation de projets qui ambitionnent de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, de contribuer au développement de l’économie circulaire et/ou de généraliser et diffuser les bonnes pratiques éco-responsables. Je souhaite, à travers cet Appel à Projets Green Deal, mobiliser et sensibiliser deux acteurs majeurs, les communes et les associations, qui œuvrent au plus proche de la population. Je suis impatient de découvrir les projets qui, je n’en doute pas, participeront au développement des Alpes-Maritimes de demain ! »

Mathieu SELLER