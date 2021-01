Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Alpes-Maritimes : Non aux jets au-dessus du pays de Grasse

Les jets font trop de bruit pour les riverains @ Groupe Aéroports de la Côte d’Azur

Au cœur de la tourmente, les jets semblent faire un peu trop de bruits au goût des riverains. Pour éviter cette cacophonie, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) cherche à expérimenter une nouvelle trajectoire d’approche de la plateforme. Cette dernière devrait passer par le Nord-Ouest, une alternative pour éviter la gêne occasionnée au-dessus des collines de Cannes, du Cannet, de Mougins et de Mouans-Sartoux.

Travailler ensemble pour une solution acceptable pour tous

Cependant, qui dit une autre courbe d’approche, sous-entend que d’autres communes seront alors survolées. Parmi elles, Grasse, Peymeinade ou encore Auribeau-sur-Siagne. Une chose est claire : ce nouveau couloir ne fait pas l’unanimité et 23 maires et 70 conseillers communautaires ont adopté récemment une motion contre cette expérimentation. Et, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse souhaite que « les services de l’aéroport et la DGAC, placés sous la responsabilité de la sous-préfète de Grasse, étudient d’autres pistes afin de trouver rapidement des solutions réellement efficaces ». Sans être exclues des pistes envisagées, ce qui jusqu’ici n’a pas été forcément le cas… Apparemment.

Fabian FRYDMAN