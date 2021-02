Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Alpes-Maritimes : la fibre débarque dans l’arrière-pays

© DR

Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, Président du Sictiam aux côtés de Laurent Londeix, délégué régional Orange Provence Côte d’Azur, se félicite : « La livraison de 2 300 prises commercialisables sur la commune est une belle avancée et nous permet de nous rapprocher de notre objectif : garantir l’accès au Très Haut Débit à l’ensemble des Maralpins. »

Un taux de déploiement optimal, proche des 100%

Initié en 2016, le déploiement de la fibre optique a été confié au Sictiam avec pour objectif principal : faire des Alpes-Maritimes le premier département rural de France au taux de déploiement optimal, proche des 100%. « Amener le numérique chez chaque habitant est l’objectif que nous nous sommes fixés depuis de nombreuses années. L’arrivée de la fibre constitue un facteur essentiel d’attractivité et est synonyme de développement de nouveaux services », rappelle le président du département. La mission n’était pas forcément des plus aisée puisque près de 100 communes du moyen et haut pays étaient hors-zone d’intervention des opérateurs privés. Pour ce faire quelque 77 409 prises ont dû être installées pour 4 000 km de fibre et 800 km de tranchées.

Emmener le très haut débit partout

En attendant, les habitants de Valberg peuvent se frotter les mains et vont bénéficier d’un réseau de dernière génération. « Nous avons pour ambition de devenir une Smart Station, grâce à cette connectivité de qualité. Ces installations ne sont pas simples : la complexité du terrain avec des routes à franchir rendent le déploiement de ce réseau difficile. Mais nous n’avons rien lâché », Insiste Charles-Ange Ginésy. Une analyse partagée par Laurent Londeix : « L’ambition d’Orange est d’emmener le très haut débit partout, en zone urbaine comme en zone rurale et notamment dans les stations de ski comme ici aujourd’hui à Valberg. Je tiens à remercier le Département, la Région, l’Etat et l’Europe qui nous permettent de développer la fibre. Nous tenons à offrir nos services du très haut débit partout où il y aura des prises. »

Dans tous les cas, ce sont les citoyens des Alpes-Maritimes qui peuvent se frotter les mains car très rapidement ils vont pouvoir profiter d’un réseau rapide et stable. Une avancée notoire dans une zone reculée où être tourné vers les autres est essentiel.

Mathieu Seller

Opérateurs positionnés sur le réseau d’initiative publique

Bouygues Telecom, Coriolis, Free, K-net, Nordnet, Orange, Ozone, Videofutur et Wibox.

Communes déjà desservies : Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, Conségudes, Coursegoules, Les Ferres, Guillaumes (Valberg), Péone (Valberg), Touët-sur-Var, Blausasc, La-Bollène-Vésubie, Breil-sur-Roya, Cantaron, Drap, L’Escarène, Isola, Lantosque, Lucéram, Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Vallier-de-Thiey, Utelle, Valdeblore et Venanson.