Alpes-de-Haute-Provence - Hautes-Alpes : les Gîtes de France résistent au virus

les Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence et de Hautes-Alpes résistent au virus et à la crise sanitaire ©EspaceAlpin

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le taux d’occupation est en baisse de six points par rapport à 2020 et dans les Hautes-Alpes le recul est de 18 %. Certes, mais cet écart va sans doute se réduire, la tendance étant aux réservations de dernière minute, voire de dernière seconde, pour ces vacances d’hiver. Avec les congés de la zone B (Aix-Marseille), qui génère traditionnellement le meilleur remplissage, de nombreuses réservations seront sans doute enregistrées. Cet afflux de vacanciers, qui viennent majoritairement des départements voisins (Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et Var) semble logique, puisque la crise sanitaire a encore amplifié les décisions tardives et limité les déplacements.

Des chiffres bien au-dessus des prévisions

Thierry Hours, directeur de l’antenne des Hautes-Alpes a constaté un regain d‘intérêt depuis le début du mois de février. « À la fin du mois de janvier et au tout début février nous étions à -41 % et au 9 février nous étions à -27 %, c’est vraiment un bon rattrapage et cela limite les dégâts », explique-t-il avant de préciser : « Ce n’est pas la catastrophe tant redoutée, d’autant plus que Noël s’est bien passé avec une clientèle familiale qui est quand même venue malgré les remontées mécaniques et les restaurants fermés. Janvier a été plus difficile, car c’est souvent un public attiré par le ski ou le rallye Monte-Carlo qui s’est tenu cette année à huis-clos. »

D’une durée moyenne de huit nuits et pour la plupart réalisés pour des familles, ces séjours s’orientent majoritairement vers les massifs des Alpes-de-Haute-Provence, qui attirent 55 % des vacanciers. Les meilleurs chiffres sont constatés dans le territoire Blanche-Serre-Ponçon, juste devant la vallée de l’Ubaye et le Haut-Verdon. Notons également la bonne tenue des contrats clientèle professionnelle, essentiellement sur le Pays Dignois et le Val-de-Durance.

Une assurance annulation qui fait la différence

Outre le besoin de s’aérer, de s’éloigner des grandes agglomérations et de profiter d’un enneigement exceptionnel, loin des grandes stations saturées… ces chiffres s’expliquent aussi par les garanties proposées pour rassurer les vacanciers. Ainsi, pour tous les hébergements gérés par le service réservation et dans la majorité des séjours directement contractés par les propriétaires, jusqu’à la fin 2021, les Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence et les propriétaires concernés s’engagent à un remboursement sans pénalités (hors frais de dossier et assurance annulation), en cas d’annulation en raison d’un confinement ou de nouvelles interdictions de déplacement. Pour tous les autres motifs (y compris en cas de contamination par la Covid-19 ou de cas-contact) est également proposée une assurance annulation.

Sans avoir trouvé le vaccin, les Gîtes de France des Alpes-de-Haute-Provence et résistent donc au virus et à la crise sanitaire. Une situation permet d’amortir quelque peu les effets de la crise sanitaire. 70 ans après leur création en 1951, les Gîtes de France sont plus que jamais impliqués dans la survie des campagnes.

Gilbert Mathieu et A.G. pour l’Espace Alpin

Gîtes de France 04 : 04 92 31 30 40 ou info@gdf04.fr

Gîtes de France 05 : 04 92 52 52 92 ou gites-de-france-hautes-alpes.com