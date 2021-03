Animaux. Week-ends Nationaux d’Adoption : Venez chercher du bonheur

Accueil > Ailleurs > Société > Animaux. Week-ends Nationaux d’Adoption : Venez chercher du (...)

Soutenus et parrainés par Natacha Harry, les Week-ends Nationaux d’Adoption ont été initiés il y a 3 ans. Sept dates sont programmées en 2021 pour avoir la chance de rencontrer des petits amis qui ne demandent que de l’affection pour en donner tellement en retour.

Natacha Harry, marraine de l’opération ©DR

Lors de ces sept rendez-vous, organisés un week6end par mois à partir de ce vendredi 19 mars, tout au long de l’année, les magasins participants ouvrent leurs portes aux petits refuges et associations indépendants et locaux. L’enseigne Animalis permet ainsi aux visiteurs de venir rencontrer facilement de nombreux experts, bénévoles et professionnels regroupés en un même lieu. Que vous souhaitiez adopter un chien, un chat ou soutenir cette initiative nationale, des amoureux des animaux sont à votre disposition.

Des dizaines d’animaux adoptés

Ces week-ends d’adoption sont des moments uniques de partage et de tendresse. Sans oublier, que c’est l’occasion pour des dizaines d’animaux de trouver une famille pour la vie. En 2020, c’est en moyenne une quarantaine de chiens et de chats qui ont été adoptés au cours de chacun de ces weekends !